Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό βομβαρδισμό τη νύχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου, όπου χτυπήθηκε κέντρο άμεσης βοήθειας υπηρεσίας προσκείμενης στη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας και πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο κίνημα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού αυτήν την εβδομάδα.

Tonight in Lebanon’s capital.

Israel is massively bombing central Beirut in the middle of the night, deliberately striking civilian buildings. pic.twitter.com/d8Xbw5EXPX

