Ο νέος ήρωας στο Τορίνο και η «Γιουβέντους που θα τους τρομάζει όλους»

Η Μπολόνια ήταν το «θαύμα» του ιταλικού πρωταθλήματος την περασμένη αγωνιστική περίοδο και οι «ροσομπλού» κατάφεραν να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στο Τσάμπιονς Λιγκ της φετινής σεζόν.

Ο Τιάγκο Μότα έκανε και με το… παραπάνω την δουλειά του στον πάγκο της ομάδας και αυτή η δουλειά δεν πέρασε απαρατήρητη στο Τορίνο.

Για ν’ ακριβολογούμε η δουλειά του Μότα μπήκε στο «μικροσκόπιο» της Γιουβέντους και οι ιθύνοντες της Βέκια Σινιόρα αποφάσισαν να δώσουν τα «κλειδιά» στον 42χρονο προπονητή.

Μια επιλογή που αν μη τι άλλο στο ξεκίνημα της σεζόν αποδεικνύεται «λίρα εκατό» καθώς η Γιούβε εντυπωσιάζει με την αγωνιστική της εικόνα, τόσο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση όσο και στην Serie A.

Χθες βράδυ οι «μπιανκονέρι» βρέθηκαν με την… πλάτη στον τοίχο κόντρα στην Λειψία αλλά δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια κι αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του προπονητή της.

Η Γιουβέντους πήρε τη νίκη με ανατροπή, παίζοντας μάλιστα και με δέκα παίκτες και η νίκη επί γερμανικού εδάφους πανηγυρίστηκε δεόντως από τους παίκτες και τον προπονητή της ιταλικής ομάδας.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν άλλωστε στον πάγκο της «Βέκια Σινιόρα» μετά την επίτευξη του τρίτου γκολ και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισαν οι παίκτες της Γιούβε αγκαλιάζοντας τον Μότα, φανερώνει ότι ο Ιταλός τεχνικός κάτι ωραίο φτιάχνει στο Τορίνο.

Για την ακρίβεια, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου σαν προπονητής της ιταλικής ομάδας είχε δηλώσει πως θέλει να φτιάξει κάτι που να… τρομάζει.

«Ήρθα στην Γιουβέντους για να δημιουργήσω μια ομάδα που θα τους τρομάζει όλους. Αυτός είναι ο στόχος» είχε πει χαρακτηριστικά ο νέος προπονητής των «μπιανκονέρι» και κρίνοντας από τα αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση κινείται.

«I want to build a Juventus that every opponent is scared of. That’s the goal.» 🔥

– 🗣️ Thiago Motta in his first Juventus press conference #Juventus pic.twitter.com/FcnaJHKOS5

