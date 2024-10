Στα «αστέρια» ο Τζόλης: Η Ντόρτμουντ, η γκολάρα στην Αυστρία και μία εμφάνιση MVP (vids)

Εκπληκτικός Χρήστος Τζόλης χτες βράδυ (2/10) κόντρα στη Στουρμ Γκρατς, οδήγησε τη Μπριζ στη πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Ντόρτμουντ (3-0).

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, πέτυχε εκπληκτική γκολάρα, που ήταν αρκετή για να χαρίσει το «τρίποντο» στην ομάδα του και όπως ήταν φυσικό, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

“A dream coming true.” – Christos Tzolis, Player of the Match. 🥰 #STUCLU #UCL #PlayForUnforgettable pic.twitter.com/lfpA3e1ebx

Όλα αυτά την ώρα που η UEFA, μέσα από τα επίσημα social media της, έβαλε το γκολ του ανάμεσα στα καλύτερα της βραδιάς, ζητώντας από το κοινό να διαλέξει το καλύτερο ανάμεσα σε αυτό του Τζόλη, του Σαλάχ, του Βλάχοβιτς και του Ντουράν.

🎯 Salah

🎯 Tzolis

🎯 Vlahović

🎯 Duran

We’re asking the impossible but… pick your Goal of the Day 👇#UCLGOTD || @Heineken

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2024