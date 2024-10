Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπόρατς (pic)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη League Phase του Conference League, με τους «Πράσινους» να δοκιμάζονται σε λίγο (22:00) στην έδρα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ντιέγκο Αλόνσο για την αναμέτρηση με την ομάδα από τη Βοσνία.

Αναλυτικά η 11άδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Σένκεφελντ, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μακσίμοβιτς, Πελίστρι, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Σπόραρ.

