Ξεχωρίζει το μυαλό σου ένα αυθεντικό έργο τέχνης από ένα «μαϊμού»;

Διαχωρίζει ο εγκέφαλός σου ένα αυθεντικό έργο τέχνης από ένα «μαϊμού»; Ο Guardian απαντά στο ερώτημα αποκαλύπτοντας τα αποτελέσματα μελέτης επιστημόνων που χρησιμοποιούν τεχνολογία παρακολούθησης ματιών και μαγνητική τομογραφία.

Πρόκειται για μια νευρολογική μελέτη η οποία εκπονήθηκε στην Ολλανδία και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα αυθεντικό έργο τέχνης μπορεί να διεγείρει τον εγκέφαλο με έναν τρόπο που είναι 10 φορές πιο δυνατός από το να βλέπεις μια ανατύπωσή του – σε αφίσα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η μελέτη ανατέθηκε από το Μουσείο Mauritshuis στη Χάγη στο ερευνητικό ινστιτούτο Neurensics και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνολογία παρακολούθησης ματιών και μαγνητική τομογραφία για να καταγράψει την εγκεφαλική δραστηριότητα εθελοντών που κοιτούσαν αυθεντικά έργα τέχνης και ανατυπώσεις.

