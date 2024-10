Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου οι μισοί είναι παιδιά, είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Αϊτή, αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα εξαιτίας της βίας των συμμοριών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο ΔΟΜ, υπηρεσία υπό τη σκέπη τον ΟΗΕ, είχε καταμετρήσει 702.973 εκτοπισμένους. Πρόκειται για αύξηση 22% σε σχέση με τον Ιούνιο, υπογράμμισε.

«Η μεγάλη αύξηση των εκτοπισμών υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη για μια σταθερή ανθρωπιστική απάντηση», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ Γκόλντσταϊν, αξιωματούχος του ΔΟΜ στην Αϊτή.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τη στήριξή της στους εκτοπισμένους πληθυσμούς της Αϊτής και στις κοινότητες υποδοχής που εξακολουθούν να επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις», πρόσθεσε.

