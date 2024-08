Αυξάνεται αλματωδώς ο κίνδυνος σεξουαλικής βίας για τις εκτοπισμένες γυναίκες στην Αϊτή

Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια, που εκτοπίστηκαν εξαιτίας της βίας των συμμοριών που αποτελεί γάγγραινα στην Αϊτή, απειλούνται από την «απογείωση» της σεξουαλικής βίας στη χώρα, προειδοποίησε χθες Τρίτη ο ΟΗΕ, καταγγέλλοντας τις φοβερές συνθήκες σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς υποδοχής, ειδικά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

«Ο κίνδυνος σεξουαλικής βίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια που ζουν σε εγκαταστάσεις υποδοχής εκτοπισμένων στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς αυξάνεται με ταχύτητα, εν μέρει εξαιτίας των αξιοθρήνητων συνθηκών διαβίωσης», τόνισε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Πληθυσμό (UNFPA) σε ανακοίνωσή του.

Από τους περίπου 185.0000 ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Πορτ-ο-Πρενς, πολλοί ζουν σε πρόχειρους καταυλισμούς που επισκέφθηκε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Σε 14 από τους καταυλισμούς όπου πήγε, οι μισές και πλέον από τις τουαλέτες και πολλά ντους δεν διαχωρίζονται για τους άνδρες και για τις γυναίκες, πολλά ντους δεν κλειδώνουν και δεν υπάρχει φωτισμός τη νύχτα.

Αποτέλεσμα είναι πως «πολλές γυναίκες και κορίτσια κινδυνεύουν να υποστούν σεξουαλική επίθεση κάθε φορά που πάνε στην τουαλέτα ή κάνουν ντους», τόνισε η UNFPA.

Αναφερόμενη στην εμπειρία που βίωσε μητέρα επτά παιδιών, είπε «θα προτιμούσα να πεθάνω». Υπέστη σεξουαλική επίθεση ενώ κοιμόταν σε πάρκο, αφού έφυγε για να σωθεί από τις συμμορίες. «Όταν είδα πως δεν είχα άνδρα μαζί μου, μου επιτέθηκαν ενώ ήμουν τεσσάρων μηνών έγκυος. Ζω πονώντας, δυσκολεύομαι να αναπνεύσω, φοβάμαι για την 11χρονη κόρη μου».

Αυτού του είδους οι επιθέσεις «απογειώνονται» στη χώρα.

«Μεταξύ του Μαρτίου και του Μαΐου του 2024 αριθμός των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας που κατέγραψαν η UNFPA και φορείς με τους οποίους συνεργάζεται αυξήθηκαν κατά 40% και πλέον, όμως οι υποθέσεις που δηλώνονται είναι μόνο μικρό μέρος του συνόλου», τονίζεται.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του ΟΗΕ, οι υποθέσεις αυτής της φύσης αυξήθηκαν από τις 250 τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο στις 1.500 και πλέον τον Μάρτιο και στις 2.000 και πλέον τον Απρίλιο-Μάιο.

Robberies 🆙

Kidnappings 🆙

Gender-based violence (GBV) 🆙

The horrors of ongoing gang violence in #Haiti are increasing for women and girls.

See how @UNFPA—the @UN sexual and reproductive health agency—is responding: https://t.co/oj1JaVHsfv#ENDviolence pic.twitter.com/WfVCj03wD6

— UNFPA (@UNFPA) August 22, 2024