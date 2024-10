Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της αντιπάλου του, στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις. Αυτή τη φορά ο Τραμπ σχολίασε μία φωτογραφία που ανάρτησε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ότι ενημερώθηκε σχετικά με τις καταστροφές από τον τυφώνα Έλεν.

Αυτό που προκάλεσε την επίθεση του πρώην προέδρου ήταν το ότι στη φωτογραφία, η Κάμαλα Χάρις φοράει ένα handsfree, το οποίο παρόλα αυτά δεν φαίνεται να είναι συνδεδεμένο με το κινητό της τηλέφωνο.

«Άλλη μια στημένη και ψεύτικη φωτογραφία από κάποια που δεν έχει ιδέα τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να συνδέσεις το καλώδιο στο τηλέφωνο για να δουλέψει» έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραμπ, επισυνάπτοντας την σχετική ανάρτηση της Χάρις.

Another FAKE and STAGED photo from someone who has no clue what she is doing. You have to plug the cord into the phone for it to work! Biden and Harris abandoned Americans in Afghanistan. They sacrificed Americans to an Open Border, and now, they have left Americans to drown in… https://t.co/HzDpJO6XOa

Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε την Κυριακή από την Χάρις, φαίνεται η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών να κρατάει σημειώσεις ενώ μιλάει στο τηλέφωνο εν πτήσει με το Air Force Two.

Πέραν του μη συνδεδεμένου καλωδίου, ο Τραμπ και άλλοι χρήστες των social media παρατήρησαν αφενός ότι το καλώδιο δεν ήταν συνδεδεμένο με το κινητό τηλέφωνο και αφετέρου το χαρτί μπροστά στη Χάρις ήταν λευκό.

I was just briefed by @FEMA_Deanne Criswell on the latest developments about the ongoing impacts of Hurricane Helene. We also discussed our Administration’s continued actions to support emergency response and recovery.

I also spoke with @NC_Governor Cooper about the ongoing… pic.twitter.com/nlZPB0h3mO

— Vice President Kamala Harris (@VP) September 30, 2024