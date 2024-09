Μία νέα πανδημία τόσο μεγάλη όσο αυτή της Covid-19 που σκότωσε 7 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο είναι «βέβαιη», προειδοποίησε ο καθηγητής Sir Chris Whitty, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

To Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) αντιμετώπισε μια «απόλυτη καταστροφή» όταν χτύπησε για πρώτη φορά ο ιός το 2020, αλλά θα μπορούσε να ήταν «πολύ χειρότερη» εάν η χώρα δεν είχε μπει σε καραντίνα, εξήγησε ο Whitty.

«Πρέπει να θεωρήσουμε ότι μια μελλοντική πανδημία αυτής της κλίμακας θα συμβεί… αυτό είναι βέβαιο», τόνισε ο ίδιος κατά τη διάρκεια παρουσίασης έρευνας για την Covid-19.

Η προειδοποίηση του Whitty ήρθε αφού ένας γιατρός ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ενώ περιέγραφε πώς η κρίση του κορονοϊού για το προσωπικό του NHS ήταν σαν να έπρεπε να ανταποκριθεί σε μια «τρομοκρατική επίθεση κάθε μέρα», με τους μολυσμένους ασθενείς να «πέφτουν βροχή από τον ουρανό».

Ο καθηγητής Kevin Fong —πρώην κλινικός σύμβουλος σε θέματα ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο NHS England— δήλωσε ότι η κλίμακα των θανάτων στα νοσοκομεία στο αποκορύφωμα της πανδημίας ήταν «πραγματικά εκπληκτική».

Prof @Kevin_Fong giving the most devastating and moving testimony to the Covid Inquiry of visiting hospital intensive care units at the height of the second wave in late Dec 2020.

The unimaginable scale of death, the trauma, the loss of hope.

Please watch this 2min clip. pic.twitter.com/bt1MLkj9je

— Prof. Christina Pagel (@chrischirp) September 26, 2024