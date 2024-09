Νέα πυραυλική επίθεση των Χούθι κατά του Τελ Αβίβ

Με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα μέσω Telegram, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αρχικά την ενεργοποίηση «σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ» σειρήνων του συστήματος αεράμυνας, προτού εξηγήσουν πως οφειλόταν «σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη» — προφανώς από το κίνημα των Χούθι (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι).

⚡️New footage shows a #Houthi ballistic missile being intercepted over central #Israel . Sirens remain active in Tel Aviv, flights to and from Ben Gurion Airport are currently suspended, and more than 2 million settlers have sought #refuge in shelters. pic.twitter.com/3r2XQOwzVM

Ο πύραυλος «αναχαιτίστηκε μ’ επιτυχία από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Arrow», διευκρίνισαν λίγο αργότερα.

Πρόσθεσαν ότι «οι σειρήνες και οι εκρήξεις ακούστηκαν μετά την αναχαίτισή (του) και την πτώση συντριμμιών», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο στόχος της πυραυλικής επίθεσης ήταν το Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, γράφουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι Χούθι έχουν απειλήσει ότι οι δυνάμεις τους θα εξαπολύσουν μεγαλύτερες επιθέσεις.

«Οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και την πολιορκία της Γάζας. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την αντίσταση στη Γάζα», είχε δηλώσει προ ημερών ο ηγέτης τους Αμπντέλ-Μαλίκ αλ-Χούθι.

#BREAKING: Arrow-2 and 3 anti-ballistic missiles of the #IDF successfully shot-down all ballistic missiles of the #Houthi terrorists of #IRGC that were launched at #TelAviv, central #Israel. The #IsraeliAirForce is preparing for a heavy response. They will destroy energy… pic.twitter.com/JRXtNcoq3Z

