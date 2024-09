Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ αναφέρθηκε λανθασμένα στους ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς ως «λουκάνικα» όταν ζήτησε την επιστροφή τους κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος την Τρίτη.

«Ζητώ και πάλι άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Την επιστροφή των λουκάνικων», δήλωσε λανθασμένα ο Στάρμερ. Το ολίσθημα του βρετανού πρωθυπουργού έγινε γνωστό ευρέως καθώς κυκλοφόρησε το σχετικό βίντεο σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόλο που ο Στάρμερ ανέκαμψε από το λάθος του αμέσως μετά, διορθώνοντας τα «λουκάνικα» με «ομήρους».

Επιπλέον, αφού ο Στάρμερ διόρθωσε τον εαυτό του, συνέχισε να ζητά «εκ νέου προσήλωση στη λύση των δύο κρατών, ένα αναγνωρισμένο Παλαιστινιακό Κράτος μαζί με ένα ασφαλές Ισραήλ».

Το λάθος έγινε την ώρα που ο Στάρμερ τοποθετήθηκε για τις εντάσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ, οι οποίες έχουν κλιμακωθεί σημαντικά την τελευταία εβδομάδα.

Keir Starmer uses his first big speech as Prime Minister to call for the return of the sausages pic.twitter.com/kl99t6z4nK

— Conservatives (@Conservatives) September 24, 2024