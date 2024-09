Η φιλοϊρανική οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι εξαπέλυσε επίθεση με drone κατά στόχου στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Κοιλάδα του Ιορδάνη (φωτογραφία, επάνω, από en.mehrnews.com).

JUST IN: The Islamic Resistance in Iraq has confirmed attacking the Golan, Jordan valley, and Tiberias by launching a swarm of drones, according to Iraqi media reports.

Footage shows IAF fighter jets trying desperately to shoot down the drones in the sky. pic.twitter.com/net9jrAsYA

— Arya – آریا (@AryJeay) September 22, 2024