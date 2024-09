Τρομακτικό βίντεο με την πτώση πεζοπόρου από απότομη βουνοπλαγιά

Δραματικά πλάνα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, δείχνοντας τη στιγμή που ένας άνδρας γλιστράει και πέφτει από μια απότομη βουνοπλαγιά ενώ έκανε πεζοπορία στην επαρχία Anhui της ανατολικής Κίνας τη Δευτέρα.

Ο 42χρονος Yang Meng βρισκόταν στα βουνά Fanzengjian όταν γλίστρησε και έπεσε, καταγράφοντας τη στιγμή με μια κάμερα 360 μοιρών.

Η κοντινή λήψη δείχνει τον άνδρα να γλιστράει σε μια ολισθηρή —από τη βροχή— πλαγιά, προτού ένα δέντρο σταματήσει την πτώση του και του σώσει τη ζωή.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να σηκωθώ καθόλου και γλιστρούσα όλο και πιο γρήγορα. Τότε ήταν που κατάλαβα πως πρέπει να πέφτω από έναν γκρεμό», είπε στο CNN την Παρασκευή.

Δείτε τη στιγμή της πτώσης:

Falling with a smartphone and recording the accident.

This man fron the Anhui Province in China fell while hiking, but a tree stopped his fall and saved his life.

[📹 shanghai_daily]pic.twitter.com/ROdcILbsAZ

— Massimo (@Rainmaker1973) September 19, 2024