Μια «μάχη» που τα είχε όλα – Γιατί… τρελάθηκαν τα κοντέρ στο Έιτιχαντ

Η «μάχη» κορυφής στην Πρέμιερ Λιγκ, ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ ήταν επικών διαστάσεων και η ισοπαλία των δύο ομάδων (2-2) όπως και η εξέλιξη του σκορ, φανερώνει την τεράστια προσπάθεια που έκαναν στο Έιτιχαντ οι παίκτες και των δύο ομάδων.

Και τι δεν έγινε σήμερα στο Μάντσεστερ κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στα όσα πρόσφεραν οι πρωταθλητές Αγγλίας και οι «κανονιέρηδες».

1.Η ισοπαλία στο ντέρμπι κορυφής διατήρησε το αήττητο και των δύο ομάδων στην Πρέμιερ Λιγκ και την Σίτι στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στο παιχνίδι που προηγήθηκε του ντέρμπι είχαμε το ίδιο… σενάριο.

Η Νότιγχμαμ Φόρεστ (που τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες) έμεινε «όρθια» στην έδρα της Μπράιτον με την ισοπαλία των δύο ομάδων (2-2) να κρατά και τα δύο club στην λίστα με τις αήττητες ομάδες της φετινής Πρέμιερ. Αυτές είναι τέσσερις, δηλαδή Σίτι, Άρσεναλ, Νότιγχαμ και Μπράιτον.

2.Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο Έιτιχαντ και το γκολ που πέτυχε ο Νορβηγός στράικερ ήταν το εκατοστό του με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Αν μη τι άλλο ο διεθνής επιθετικός της πρωταθλήτριας Αγγλίας έκανε την δουλειά του και στο σημερινό παιχνίδι.

Μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Νορβηγός επιθετικός έφτασε τα δέκα γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και χρειάστηκε μόλις πέντε ματς για να πετύχει διψήφιο αριθμό τερμάτων.

Συνιστά και αυτό ρεκόρ, καθώς το προηγούμενο ανήκε στον Μίκι Κουίν, ο οποίος είχε φτάσει τα δέκα γκολ μετά από τα έξι πρώτα παιχνίδια την σεζόν 1992-1993. Δέκα γκολ στα πρώτα έξι παιχνίδια είχε βέβαια πετύχει και πριν από δύο χρόνια ο Χάαλαντ, αλλά τώρα το έκανε ακόμα δυσκολότερο για τον… επόμενο.

3.Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην βασική εντεκάδα της Άρσεναλ και ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός θα θυμάται για πάντα στην καριέρα του, το σημερινό ντέρμπι με την Σίτι.

What a way to mark your first start 🤩 #MCIARS https://t.co/eSq0uZ8g9V pic.twitter.com/tlwtgjm0g5

Welcome to the Premier League, Riccardo Calafiori 👋

Ο νεαρός στόπερ των πρωτευουσιάνων πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ με ωραίο σουτ, ισοφαρίζοντας 1-1 για την ομάδα του Λονδίνου και δικαίωσε απόλυτα τον Αρτέτα.

4.Για ένα ακόμα μεγάλο ματς ο Γκάμπριελ βγάζει τα «κάστανα από την φωτιά» για την Άρσεναλ. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός των «κανονιέρηδων» πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (1-2).

Gabriel gives Arsenal the lead just before Leandro Trossard is sent off ❌ #BBCFootball pic.twitter.com/536Wxvq9Mf

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός των «gunners» είχε πετύχει το γκολ της νίκης (1-0) της Άρσεναλ στο ντέρμπι του Λονδίνου με την Τότεναμ και κατάφερε να σκοράρει και σήμερα στο Έιτιχαντ.

Ειδικά σε ότι αφορά το σημερινό γκολ του Βραζιλιάνου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Γκάμπριελ πήρε παραμάζωμα όλη την άμυνα της Σίτι στο κόρνερ του Σάκα.

5.Σημαδιακό ήταν το σημερινό ντέρμπι και για τον Σάκα, καθώς ο ακραίος επιθετικός της Άρσεναλ έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων.

Αυτή η τελική πάσα έγραψε ιστορία για τον διεθνή άσο της ομάδας του Λονδίνου, καθώς ο Σάκα έχει δώσει ασίστ και στα πέντε παιχνίδια της φετινής Πρέμιερ Λιγκ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε ο Τιερί Ανρί, από την αγωνιστική περίοδο 2004-2005.

Bukayo Saka has assisted a goal in each of Arsenal’s first five league games of the season.

He equals Thierry Henry (2004-05) as the only Premier League players to do it ✨ pic.twitter.com/pN8XfuP3L5

