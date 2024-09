Παίκτης της Πρέστον δάγκωσε αντίπαλό του (vid)

Η Championship φημίζεται για τα σκληρά παιχνίδια της και τις δυνατές της μονομαχίες και η αναμέτρηση Μπλάκμπερν – Πρέστον, ήρθε να μας το θυμίσει με τον πιο… μοναδικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν το φινάλε του ματς, μετά από δυνατό μαρκάρισμα του Μπεκ σε παίκτη των γηπεδούχων, ο φορ της Πρέστον, Μιλουτίν Όσμαγιτς, θύμισε τον… Λουίς Σουάρες, δαγκώνοντας τον παίκτη της Μπλάκμπερν στο σβέρκο.

Μάλιστα, ο παίκτης της Πρέστον δεν αποβλήθηκε καν, με τον διαιτητή να τον τιμωρεί μόνο με κίτρινη κάρτα για την συμπεριφορά του. Να σημειωθεί πως, VAR δεν υπάρχει στα ματς της Championship.

Preston’s Osmajic has literally tried to take a chunk out of his neck!!!🤯🤯🤯

Yellow card given… #rovers #pnefc pic.twitter.com/BXWndo4f9s

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 22, 2024