H Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι είναι νεκρός ο υψηλόβαθμος διοικητής Αχμέντ Ουάχαμπι, που ήταν υπεύθυνος του στρατιωτικού σκέλους των ειδικών δυνάμεων Ραντουάν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα μέχρι τις αρχές του 2024.

Ο Ουάχαμπι σκοτώθηκε χθες από μία επιδρομή των Ισραηλινών σε προάστια της Βηρυτού.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Among the Hezbollah dead in the Israeli strike in Beirut is commander Ahmed Wahbi. pic.twitter.com/drqFCX4UBl

«Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έκαναν στοχευμένο πλήγμα (…) εξοντώνοντας τον Ιμπραήμ Ακίλ», επικεφαλής δύναμης ειδικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, της «μονάδας Ραντουάν», ανακοίνωσε νωρίτερα εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Πρόσθεσε πως άλλοι «δέκα διοικητές» μονάδων της λιβανέζικης οργάνωσης, «υπεύθυνοι για τις καθημερινές εκτοξεύσεις ρουκετών» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, σκοτώθηκαν στον συγκεκριμένο βομβαρδισμό.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ, ενός «από τους μεγάλους ηγέτες μας», ο οποίος σκοτώθηκε «στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα όταν αναφέρεται σε θύματα ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇱🇧 Martyr Hajj Ibrahim Akil with Leader Ahmad Mahmoud Wehbi «Hajj Abu Hussein Samir» who also achieved martyrdom in today’s aggression on Beirut’s southern suburb. Also pictured is martyr Commander Mohammed Reza Zahedi of the IRGC, martyred April 2nd in Damascus. #Hezbollah https://t.co/Dvw861RFTJ pic.twitter.com/tORz6Px8fL

— Resistance Front (@resist_truth) September 20, 2024