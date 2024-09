Το FBI ερευνά αν οι σφαίρες προορίζονταν για τον Τραμπ - Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνά μια «φερόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Τραμπ».

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε μια κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ κοντά στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, την ώρα που ο ίδιος έπαιζε γκολφ. Η ζωή του δεν κινδύνεψε.

Πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ όταν είδαν ένα άτομο που έφερε πάνω του ένα πυροβόλο όπλο και κινείτο κοντά στο γκολφ κλαμπ, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο δύο πηγές επιβολής του νόμου.

Ο σερίφης της κομητείας Μάρτιν, Γουίλιαμ Σνάιντερ, δήλωσε στο CNN ότι η υπηρεσία του συνέλαβε τον ύποπτο που αναζητούσε η κομητεία Παλμ Μπιτς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, πράκτορας του FBI μπόρεσε να εντοπίσει την κάννη του όπλου του υπόπτου, η οποία προεξείχε από τον φράχτη.

Επίσης, μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον ύποπτο, που συνελήφθη αργότερα, να τρέχει από τους θάμνους και να μπαίνει σε αυτοκίνητο. Φωτογράφισε το όχημά του και βοήθησε τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη του.

«Ο μάρτυρας ήρθε σε εμάς και μας είπε ότι είδε τον τύπο να τρέχει από τους θάμνους, πήδηξε σε ένα μαύρο Nissan και τράβηξε μια φωτογραφία του οχήματος και της πινακίδας», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο.

Έτσι, κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα και ειδοποίησαν το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, το οποίο συνέλαβε τον ύποπτο. Ο μάρτυρας μπόρεσε στη συνέχεια να αναγνωρίσει τον άνδρα.

Μέχρι στιγμής ο ύποπτος δεν έχει κάνει καμία δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή του στην υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ.

«Καμία δήλωση δεν έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή όσον αφορά την εμπλοκή του στο περιστατικό. Υπάρχει περαιτέρω έρευνα που πρέπει να ολοκληρωθεί», επεσήμανε ο Μπράντσο.

Αρχικά, η ομάδα προεκλογικής του εκστρατείας του Τραμπ ανακοίνωσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, πως ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος ήταν ασφαλής έπειτα από πολλαπλούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν.

Ο Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, είναι «σώος και αβλαβής μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Στίβεν Τσουνγκ.

Η New York Post, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι δύο άτομα αντάλλαξαν πυρά έξω από το γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα. «Πηγές τόνισαν ότι η ζωή του Τραμπ δεν μπήκε σε καμία στιγμή σε κίνδυνο», ανέφερε η εφημερίδα.

Δύο πηγές με γνώση του περιστατικού έκαναν λόγο στο Reuters για πολλαπλούς πυροβολισμούς κοντά στο γήπεδο γκολφ στο West Palm Beach της Φλόριντα,

Οι πυροβολισμοί προήλθαν έξω από τη γραμμή του φράχτη του γκολφ κλαμπ, ανέφεραν οι πηγές. Η Μυστική Υπηρεσία τόνισε ότι διερευνά το περιστατικό, το οποίο συνέβη λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα. (21:00 ώρα Ελλάδας).

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε με ανάρτηση στο Χ ότι ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο AK-47 εντοπίστηκε μέσα σε θάμνους και ένας ύποπτος συνελήφθη.

Again folks!

SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.

An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.

A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024