Πρώτη δήλωση Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς - Συνελήφθη ύποπτος, βρέθηκε AK-47

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σώος και αβλαβής» μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν, ανακοίνωσε η ομάδα προεκλογικής του εκστρατείας, δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος -βρισκόταν στο Trump International Golf Club όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί- «είναι ασφαλής» δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του, Στίβεν Τσουνγκ σε μια πρώτη αντίδραση μετά το περιστατικό. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, μετά το συμβάν, με μήνυμα του στην καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία, για να προλάβει την ακατάσχετη φημολογία, έσπευσε να δηλώσει: «είμαι ασφαλής και καλά» και να συμπληρώσει: «Τίποτα δεν θα με καθυστερήσει. Ποτέ δεν θα παραδοθώ! Πάντα θα σας αγαπώ που με στηρίζετε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε «καλή διάθεση» μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. «Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι σε καλή διάθεση και είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να σώσει τη χώρα μας», έγραψε ο Graham στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Στις αρχές σήμανε συναγερμός. Ένας ύποπτος που θεωρείται ότι συνδέεται με το περιστατικό έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν στη Φλόριντα. Το γραφείο του σερίφη «σταμάτησε ένα όχημα και έθεσε υπό κράτηση έναν ύποπτο», ανέφερε η ανάρτηση.

Οι μυστικές υπηρεσίες πυροβόλησαν εναντίον του υπόπτου, σύμφωνα με πολλές πηγές αναφέρει το CNN και μεταδίδει πως αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ένα ένοπλο άτομο σκόπευε να στοχεύσει εναντίον του πρώην προέδρου.

Λίγο νωρίτερα, ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε με ανάρτηση στο Χ ότι ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο AK-47 εντοπίστηκε μέσα σε θάμνους και ένας ύποπτος συνελήφθη.

A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y

An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.

SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο, το γήπεδο όπου έπαιζε γκολφ ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείστηκε αμέσως. Η μυστική υπηρεσία δήλωσε στο X ότι συνεργάζεται με το γραφείο του σερίφη της κομητείας για να διερευνήσει το περιστατικό.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η υποψήφια για την προεδρία των Δημοκρατικών, είχαν ενημερωθεί και οι δύο και θα ενημερώνονται για την έρευνα. Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε ότι είναι «ανακουφισμένοι» που γνωρίζουν ότι ο Τραμπ είναι ασφαλής.

🚨 #BREAKING: Officials believe the shots fired at Trump International Golf Club were intended for former President Donald Trump, according to sources familiar on the matter (CNN)

THEY TRIED TO K*LL HIM AGAIN.

HOW HAS THIS HAPPENED TWICE NOW?

Why are people able to get within… pic.twitter.com/abDj6M7yvk

— Nick Sortor (@nicksortor) September 15, 2024