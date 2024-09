Χαμός με τον Άντονι Τέιλορ – «Δεν πρέπει να σφυρίζει στην Πρέμιερ Λιγκ» γράφουν στο Χ οι Άγγλοι φίλαθλοι

Η Τσέλσι κοντραρίστηκε το βράδυ του Σαββάτου με την Μπόρνμουθ, με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα να παίρνει μια πολύτιμη νίκη με 1-0.

Το γκολ που πέτυχε ο Ενκουνκού τέσσερα λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης χάρισε τη νίκη στους «μπλε» αλλά δεν είναι φυσικά αυτός ο λόγος που το χθεσινό παιχνίδι των δύο ομάδων θα μείνει στην ιστορία.

Ο λόγος που η χθεσινή αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τσέλσι μπήκε στην… εγκυκλοπαίδεια της Πρέμιερ Λιγκ είναι ο αριθμός των κίτρινων καρτών που έδειξε ο Άντονι Τέιλορ, καθώς ο ρέφερι της αναμέτρησης αναγκάστηκε να δείξει 14 φορές την κίτρινη σε παίκτες των δύο ομάδων.

Το θέμα όμως δεν είναι μόνο το ρεκόρ, αλλά η άποψη των φιλάθλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θεωρούν κακό διαιτητή τον Άντον Τέιλορ, αναφέροντας ότι δεν θα έπρεπε να σφυρίζει σε παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ.

Μια ματιά λοιπόν στα όσα αναφέρουν οι Άγγλοι φίλαθλοι για τον συγκεκριμένο διαιτητή, είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος ότι υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι, ο ίδιος διαιτητής δεν είχε δώσει τρία πέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, σε αγώνα εναντίον της Έβερτον, με τους «reds» μάλιστα να δικαιώνονται για τις έντονες διαμαρτυρίες τους, καθώς αναγνωρίστηκε μια μέρα μετά το ματς ότι είχαν δίκιο ζητώντας πέναλτι σε εκείνη την αναμέτρηση.

Κι εδώ λοιπόν μια προσεκτική ματιά στα σχόλια πολλών φιλάθλων φανερώνει ότι υπάρχει θέμα και μάλιστα μεγάλο με τον συγκεκριμένο ρέφερι και τις αποφάσεις του σε πολλά παιχνίδια του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Πολλοί λοιπόν ανέφεραν ότι το πρόβλημα δεν ήταν τόσο το σκληρό παιχνίδι ή οι διαμαρτυρίες των παικτών για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις αλλά έριχναν την ευθύνη στον Τέιλορ, λέγοντας πως ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν μπορεί να σφυρίζει στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Τέτοιοι διαιτητές θα πρέπει να φύγουν και ν΄αφήσουν το ποδόσφαιρο ήσυχο», ήταν ένα από τα δηκτικά σχόλια στο Χ.

Κι εδώ βεβαίως ξεκινά για ακόμα μια φορά μεγάλη κουβέντα σε ότι αφορά κάποιους διαιτητές στην Πρέμιερ Λιγκ κι ένας εξ αυτών είναι σίγουρα ο Άντονι Τέιλορ.

Η 15η κάρτα ήταν στον Μαρέσκα!

Ως γνωστόν στην χθεσινή αναμέτρηση 14 παίκτες αντίκρισαν κίτρινη κάρτα αλλά ο λογαριασμός δεν τελειώνει εδώ καθώς υπήρξε και 15η κίτρινη από τον διαιτητή του αγώνα, μόνο που αυτή ήταν για τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Έντσο Μαρέσκα.

Ναι, φαίνεται πως… ζήλεψε και ο Ιταλός βλέποντας τους ποδοσφαιριστές να «κιτρινίζονται» ο ένας μετά τον άλλον και είπε κι αυτός να πάρει την… καρτούλα του.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Άντονι έχει την φήμη του «καρτάκια» διαιτητή κι αυτό αν μη τι άλλο επιβεβαιώθηκε στην χθεσινή αναμέτρηση με τις 14 κίτρινες σε παίκτες και μια σε προπονητή.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι κανείς παίκτης δεν αποβλήθηκε, δεν υπήρξε δηλαδή κανείς που να δει δεύτερη κίτρινη κι αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Σχολιάστηκε μάλιστα ποικιλοτρόπως από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν «φωτιά» με αφορμή το νέο ρεκόρ κίτρινων καρτών σε παιχνίδι της Πρέμιερ Λιγκ.

