Χέιλι Μπίμπερ: Η πρώτη έξοδος μετά την εγκυμοσύνη της

Eδώ και μέρες τα Μέσα Ενημέρωσης ασχολούνται με το γεγονός πως ο Τζάστιν Μπίμπερ με την Χέιλι Μπίμπερ έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Πριν λίγους μήνες στις αρχές του Μαϊου, το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης της Χέιλι Μπίμπερ στο Instagram, ενώ λίγες ημέρες πριν είδαμε και την πρώτη ανάρτηση που σχετίζεται με την εν λόγω γέννηση. Ωστόσο, η μητέρα πλέον Χέιλι, δεν είχε «ξεμυτίσει», ως είναι λογικό, μέχρι στιγμής από το σπίτι.

Hailey Bieber pictured out for first time since giving birth as she has dinner date with pal Kylie Jenner while husband Justin stays home https://t.co/ZGuFo4vb9T

Μετά το πέρας των πρώτων και δύσκολων ημερών ανάρρωσης από τον τοκετό, η 27χρονη εθεάθη αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες για πρώτη φορά σε έξοδο κατά τις απογευματινές ώρες. Το μοντέλο φωτογραφήθηκε να καταφτάνει σε ένα εστιατόριο στο Μπελ-Ερ, φορώντας ένα σκούρο σορτσάκι και ένα καφέ οver-sized σακάκι με σκούρο, δερμάτινο γιακά, τύπου Barbour. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω σε έναν σφιχτό κότσο.

Just a couple of weeks after welcoming her first child, Hailey Bieber stepped out for a dinner date with Kylie Jenner at Il Segreto Ristorante in Bel-Air

The new mom looked stunning and relaxed while enjoying time with her close friend@BackgridUS

#haileybieber #kyliejenner pic.twitter.com/znMtRnxu6y

— backgridus (@BackgridUS) September 12, 2024