Μια γέφυρα κατέρρευσε εν μέρει στη διάρκεια της νύκτας στη Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία, χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης. Ένα τμήμα περίπου 100 μέτρων της γέφυρας Καρόλα, η οποία συνδέει την παλιά ιστορική πόλη της Δρέσδης με άλλα τμήματα της πόλης, βυθίσθηκε στον Έλβα για άγνωστο ακόμα λόγο, ανέφεραν οι πυροσβέστες της Δρέσδης.

Ολόκληρη η ζώνη έχει αποκλεισθεί και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στον ποταμό, ανέφερε μέσω του X η αστυνομία της Δρέσδης. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μην πλησιάζουν. Οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται επιτόπου και καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τις ζημιές ώστε να μην καταρρεύσουν και άλλα τμήματα της γέφυρας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Μίχαελ Κλάρε.

🚨Part of Dresden’s Carola Bridge in Germany has collapsed early this morning damaging tram tracks, sidewalks, and district heating pipes Thankfully no injuries were reported as it happened when no vehicles or people were on the bridge. The cause is still under investigation. pic.twitter.com/DpedWN8VId

— Roykey’s No Filter! (@RoykeyNo) September 11, 2024