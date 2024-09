Μπιγιονσέ: Tα Country Music Awards τη «σνομπάρουν» και οι φαν τα κατηγορούν για ρατσισμό

Σάλος δημιουργήθηκε στα Μέσα Ενημέρωσης και στα social media, καθώς η Μπιγιονσέ, κατά πως φαίνεται δεν συμμετείχε με καμία υποψηφιότητα στα Country Music Awards, με τα διεθνή media να αναπαράγουν την είδηση, γράφοντας ότι «τη σνόμπαραν».

‘COWBOY CARTER’ is both the most acclaimed and best selling new country album of 2024. pic.twitter.com/emxZV1JBrz

Beyoncé received zero nominations at this year’s Country Music Awards.

Αν και το άλμπουμ της «Cowboy Carter» σημείωσε μεγάλη επιτυχία, δεν έπεισε τα CMA να τη συμπεριλάβουν σε εκείνους που θα διεκδικήσουν κάποιο βραβείο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι φαν της τραγουδίστριας ξέσπασαν στο X, κατηγορώντας τη διοργάνωση και τους αρμόδιους για τις υποψηφιότητες στα βραβεία, για ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος της.

Beyoncé shut out of Country Music Award nominations – knowing openly racist often drunk chair tossing morgan wallen has 7 nominations & beyonce none tells you a lot about the CMA & country music industry – they should be ashamed of their racism & misogyny https://t.co/cW6ojTE1QX

Ένας από τους θαυμαστές της έγραψε: «Η Μπιγιονσέ αποκλείστηκε από τις υποψηφιότητες στα Country Music Award ενώ ο ρατσιστής και συχνά μεθυσμένος Μόργκαν Γουόλεν που πετάει καρέκλες έχει 7 υποψηφιότητες και η Μπιγιονσέ καμία. Αυτό λέει πολλά για τα CMA και τη βιομηχανία της country μουσικής – θα έπρεπε να ντρέπονται για τον ρατσισμό και τον μισογυνισμό τους».

The CMA have nominated a black artist 💀 beyhive stfu with that racism narrative y’all trying to push

No one cares about Beyonce other than Afro Americans pic.twitter.com/nREQzZDTKV

— ⚓🇵🇸 BirdsOfFeather (@DanishOpinions) September 9, 2024