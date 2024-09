«Η υπόθεση Σαντζουλιάνο δεν θα αποδυναμώσει την κυβέρνηση», λέει η Μελόνι για το σκάνδαλο με την influencer

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οικονομικό Φόρουμ του Τσερνόμπιο, αναφέρθηκε στην παραίτηση του υπουργού Πολιτισμού, Τζενάρο Σαντζουλίανο, μετά από τις αποκαλύψεις σχετικά με τον δεσμό του με την influencer και επιχειρηματία Μαρία Ροζάρια Μπότσια.

«Η υπόθεση Σαντζουλιάνο δεν θα αποδυναμώσει την κυβέρνηση. Παραιτήθηκε, αλλά δεν υπήρξαν παράνομες πράξεις. Η συνεχής «προσοχή» των μέσων μαζικής ενημέρωσης μετέτρεψε μια ιδιωτική υπόθεση σε δημόσια», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Δεν θεωρούσα ότι κάτι τέτοιο πρέπει να τύχει στήριξης και για τον λόγο αυτό αρχικά δεν έκανα δεκτή την παραίτηση του υπουργού», πρόσθεσε.

«Η αντίληψή μου για τον τρόπο με τον οποίο μια γυναίκα πρέπει να εξασφαλίζει μια θέση στην κοινωνία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από εκείνη της κυρίας αυτής και δεν θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσω να σχολιάζω τις δηλώσεις της», τόνισε, τέλος, η Μελόνι με αναφορά στην Μαρία Ροζάρια Μπότσια.

Παραιτήθηκε ο Σαντζουλιάνο

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού παραιτήθηκε την Παρασκευή, αφού η διαμάχη σχετικά με τον ρόλο συμβούλου για την πρώην -πλέον- ερωμένη του είχε εξελιχθεί σε εξαιρετικά αμήχανη για την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Τζενάρο Σαντζουλιάνο είχε βρεθεί αντιμέτωπος με μια μιντιακή θύελλα από τότε που η Μαρία Ροζάρια Μπότσια, μια αυτοαποκαλούμενη επιχειρηματίας μόδας, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε διοριστεί «σύμβουλος του υπουργού για μεγάλες εκδηλώσεις».

Το υπουργείο Πολιτισμού διέψευσε αρχικά έναν τέτοιο διορισμό, αλλά ο Σαντζουλιάνο εξήγησε αργότερα ότι είχε συμφωνήσει να την προσλάβει ως άμισθη σύμβουλο προτού αλλάξει γνώμη λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

«Κρίνω απαραίτητο για τα θεσμικά όργανα και για μένα τον ίδιο να υποβάλω την παραίτησή μου», ανέφερε ο Σαντζουλιάνο στην επιστολή της Παρασκευής προς τον πρωθυπουργό, που έγινε αποδεκτή. Την Τετάρτη, ο Σαντζουλιάνο αναγνώρισε ότι η Μπότσια ήταν ερωμένη του, ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και τη Μελόνι και δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός απέρριψε την πρώτη του πρόταση παραίτησης.

Ο αντικαταστάτης του είναι παλιός νεοφασίστας αναβαπτισμένος ως ακροδεξιός

Η Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε να τον αντικαταστήσει με τον Αλεσάντρο Τζιούλι, επικεφαλής του μουσείου σύγχρονων τεχνών MAXXI στη Ρώμη και πρώην δημοσιογράφο. Για την ακρίβεια περιθωριακό δημοσιογράφο. Από τις 12 Δεκεμβρίου 2022 διετέλεσε πρόεδρος του Ιδρύματος MAXXI , διορισμένος από … τον υπουργό Πολιτισμού της κυβέρνησης Μελόνι , Τζενάρο Σαντζουλιάνο.

Ο Τζούλι, ήταν τακτικός καλεσμένος σε πολιτικές εκπομπές σε ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια, ενώ πολλές από τις συνεργασίες του στην τηλεόραση δεν προχώρησαν πέρα από τις 2-3 εκπομπές. Το λαμπερό ίδρυμα τέχνης της ιταλικής πρωτεύουσας, το MAXXI άνοιξε το 2010 σε ένα εμβληματικό κτίριο που σχεδιάστηκε από την εκλιπούσα διάσημη ιρακινοβρετανίδα αρχιτέκτονα, καλλιτέχνιδα και σχεδιάστρια Ζάχα Χαντίντ.

Ο Τζιάνι αποφοίτησε από τη φιλοσοφία προτού εισέλθει στην δημοσιογραφία και καταλάβει θέσεις στις εφημερίδες Il Foglio και Libero. Έχει γράψει πολλά βιβλία (σ.σ. για όλη την νεοφασιστική οικογένεια), μεταξύ των οποίων τα «Ο Βηματισμός της Χήνας, η Ανεπίλυτη Ταυτότητα των Μεταφασιστών» (The Goose Step, The Unresolved Identity of the Post Fascists) και Εθνικισμός για Αρχάριους «Nationalism for Beginners». Για την ιστορία ο Βηματισμός της Χήνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τους φασίστες και τους ναζί.