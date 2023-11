CasaPound: Ποιο είναι το νεοφασιστικό μόρφωμα που ανήκουν οι συλληφθέντες στο Ελ.Βενιζέλος

Την ώρα που μετά από κάλεσμα από τα απομεινάρια της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή συρρέουν στην Ελλάδα νοσταλγοί του ναζισμού, για πανευρωπαϊκή σύναξη μεταμφιεσμένη σε μνημόσυνο, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε ήδη σε 21 συλλήψεις ακροδεξιών Ιταλών.

Το πάθημα με τους Κροάτες νεοναζί χούλιγκαν είναι πολύ νωπό και η ελληνική αστυνομία δεν θα άφηνε περιθώριο οι «νεοναζί τουρίστες» να έρθουν στην Ελλάδα για επιθέσεις εναντίον αντιφασιστών, διακινδυνεύοντας γενικευμένα επεισόδια και συγκρούσεις.

Οι ελληνικές Αρχές σε συνεργασία με την Europol αναφέρουν πως διαθέτουν λίστα με ονόματα μελών ακροδεξιών οργανώσεων που θα χτυπήσει κόκκινο αν εντοπιστούν κατά τον έλεγχο εισόδου στη χώρα.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νεοφασιστικό μόρφωμα με παραστρατιωτική δομή, διαμορφωμένη γύρω από το πρότυπο των μελανοχιτώνων Μουσουλίνι και ευνοημένη στην σημερινή πολιτική συγκυρία στην Ιταλία. Εχουν ως πρότυπο τον τρόπο δράσης των νεοφασιστικών οργανώσεων στην Ιταλία του 1960 και 1970.

Η CasaPound, που παίρνει το όνομά της από τον ποιητή Έζρα Πάουντ που ήταν θαυμαστής του Ιταλικού Φασίσμού, ιδεολογικά αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο ρεύμα του Ιταλικού φασισμού και νεοφασισμού που διεκδίκησε να είναι «ριζοσπαστικό», το λεγόμενο ρεύμα της «τρίτης θέσης» που υποτίθεται ότι ήταν σε διπλή οριοθέτηση και από τον καπιταλισμό και από τον κομμουνισμό, ενώ στην πράξη προσπάθησε να «αντιγράψει» πρακτικές της κοινωνικής αριστεράς όπως ήταν οι καταλήψεις κτιρίων.

Ενωμένη ουσιαστικά γύρω από μια ρομαντικοποίηση του φασιστικού παρελθόντος της Ιταλίας, η ταυτότητα της ομάδας CasaPound επικεντρώνεται στη στρατιωτική οργάνωση, την εξύμνηση της βίας και τις επιθέσεις εναντίων των στόχων τους. Ως τάγματα εφόδου δηλαδή.

The leader of the italian fascist movement CasaPound with the leader of the greek nazi party GoldenDawn #antireport pic.twitter.com/6ZZxpO8SWJ

— ★BILLakos★ (@billaros) September 7, 2015