Φωτιά και εκκένωση οικισμού στη Ρωσία μετά από ουκρανική επίθεση με drone

Πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο μετά από επίθεση ουκρανικού drone, στην περιφέρεια Βορονέζ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η πυρκαγιά προκάλεσε και έκρηξη σε τοπική αποθήκη πυρομαχικών, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram, στην πόλη Βορονέζ, όπου διατάχθηκε, απομάκρυνση κατοίκων.

Τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «εντόπισαν και εξουδετέρωσαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος» νωρίς σήμερα το πρωί, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ.

⚡️ Ukrainian drones hit ammunition warehouse (https://t.co/SxmxPNNMG2) in Russia’s Voronezh Oblast, source confirms.

Drones operated by the Security Service of Ukraine (SBU) struck an ammunition and military equipment warehouse in Russia’s Voronezh Oblast overnight on Sept. 7, a… pic.twitter.com/qC0KID9jDy

— John Spectator (@johnspectator) September 7, 2024