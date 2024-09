Όταν ο Εβάν Φουρνιέ «άδειασε» τον Τσεντί Οσμάν και έβαλε το τρίποντο νίκης (vid)

Ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν και ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμα ένα μεγάλο «όπλο» στα χέρια του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος φόργουορντ θα ανακοινωθεί σύντομα από τους «πράσινους» και όλοι ανυπομονούν για τις επικές μονομαχίες με τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να είναι, με βάσει τα ρόστερ τους, στα καλύτερά τους εδώ και πολλά χρόνια.

Η άφιξη του Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό «εκτόξευσε» ακόμα περισσότερο την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κι πλέον και οι δύο διαθέτουν από εναν (τουλάχιστον) παίκτη με μεγάλη εμπειρία στο NBA. Οσμάν και Φουρνιέ άλλωστε έχουν βρεθεί αντίπαλοι στα παρκέ ουκ ολίγες φορές.

Σε μία από αυτές, όταν ο Γάλλος φόραγε τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ, είχε πετύχει το τρίποντο της νίκης απέναντι στους Καβαλίερς του Οσμάν, με τον Τούρκο να βρίσκεται πάνω στο μαρκάρισμά του στην τελευταία φάση αλλά να μην μπορεί να τον σταματήσει.

Δείτε το βίντεο:

When Olympiacos new signing Evan Fournier hit the gamewinner over Panathinaikos newcomer Cedi Osman 👀

pic.twitter.com/u0P09dUzNr

— BasketNews (@BasketNews_com) September 7, 2024