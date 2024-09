Νέο πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματίστηκε και ο Μιλιτάο (pic)

Το ιατρικό δελτίο της Ρεάλ Μαδρίτης αυξάνεται συνεχώς, με τον Έντερ Μιλιτάο να αποτελεί την τελευταία προσθήκη.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Έντερ Μιλιτάο αποχώρησε από την προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας, με μυϊκό πρόβλημα στο δεξί πόδι και θα μείνει εκτός δράσης, χωρίς όμως ακόμα να έχει ανακοινωθεί το ακριβές χρονικό διάστημα απουσίας.

Ο 26χρονος άσος δεν θα χάσει αρκετά παιχνίδια, αλλά είναι ακόμη μία απουσία για τους Μαδριλένους, μαζί με τους Αλάμπα, Μπέλινγκχαμ, Μεντί, Τσουαμενί, Θεμπάγιος και Καμαβινγκά.

Πλέον ο Κάρλο Αντσελότι καλείται να βρει λύσεις για τη «Βασίλισσα», η οποία δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά στο πρωτάθλημα Ισπανίας, μετρώντας δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, σε τέσσερα παιχνίδια.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Éder Militão has suffered a small muscle injury to his right thigh. He’s expected to miss the game against Real Sociedad. 🇧🇷 pic.twitter.com/HcJjQT9uFG

— Real Madrid News (@onlyrmcfnews) September 5, 2024