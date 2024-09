Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του οχήματός τους στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, η οποία επεσήμανε ότι το όχημα ανήκε σε εταιρεία καθαρισμού που είχε συμβόλαιο με τον ΟΗΕ.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά ανταλλαγές πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζει την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού με στόχο όχημα στη Νακούρα προκάλεσε δύο νεκρούς», ανέφερε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για αμάχους.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι σημειώθηκε πλήγμα με drone σε δρόμο στη Νακούρα, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Δείτε βίντεο:

An Israeli drone targeted a car on the coastal road near Naqoura killing two civilians, an expatriate who works in Africa and just back to Lebanon, and his first cousin, a contractor with UNIFIL. pic.twitter.com/yEw5txATGI

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) September 2, 2024