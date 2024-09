Μπραντ Πιτ: Χαμός στα social media για την εμφάνιση του με λίφτινγκ στη Βενετία

Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε στο φεστιβάλ, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του με τίτλο «Wolfs». Ο ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα κομψός, ενώ έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τη σύντροφό του, την 34χρονη Ines de Ramon, σχεδιάστρια κοσμημάτων με την οποία βγαίνει εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Οι φωτογραφίες του 60χρονου ηθοποιού από το κόκκινο χαλί «κατέκλυσαν» το Διαδίκτυο με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιβεβαιώνουν, ότι η όψη του Μπραντ Πιτ έχει αλλάξει και «δείχνει νεότερος από πριν».

«Δείχνει απίστευτα νέος εν μέσω viral φημών ότι έκανε λίφτινγκ προσώπου. Ο 60χρονος Πιτ ενίσχυσε τις εικασίες ότι έκανε μια μυστική επέμβαση με την εντυπωσιακή εμφάνισή του στην πρεμιέρα της ταινίας «Wolfs» μαζί με τη σύντροφό του, Ίνες ντε Ραμόν» γράφει η Daily Mail.

