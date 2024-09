Ο Μπραντ Πιτ με την Ines de Ramon στη Βενετία – Έτσι απέφυγε την Αντζελίνα Τζολί

Ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του Ines de Ramon ήταν άκρως ευδιάθετοι και χαμογελαστοί κατά την άφιξή τους στο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο.

Ο 60χρονος ηθοποιός έφτασε πριν από την κυριακάτικη πρεμιέρα της νέας του ταινίας με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στη Βενετία, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του Ines de Ramon.

Το λαμπερό ζευγάρι χαιρέτησε τους θαυμαστές του πριν επιβιβαστεί σε ένα θαλάσσιο ταξί που τους μετέφερε στη διαβόητη ιταλική πόλη.

Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon all smiles arriving in matching white tops at Venice Film Festival https://t.co/prRvz5pPmp pic.twitter.com/mHEkCV8gLo

— Rejoice Magazine (@RejoiceMagNews) September 1, 2024