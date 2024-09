Τα ζώδια σήμερα: Καλό φθινόπωρο ή καλή 32η Αυγούστου;

Πώς θα πάνε οι σχέσεις σήμερα; Τα οικονομικά είναι καλά; Από νευράκια, πως είμαστε; Τα ζώδια μίλησαν.

Κριός

Πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, αλλά η διάθεσή σου είναι ακόμα καλοκαιρινή. Θέλεις να βγεις, να διασκεδασεις, να το ζήσεις λες και είναι ακόμα καλοκαίρι. Έχεις ενέργεια και φαίνεται.

Στα θετικά: η δημιουργικότητά σου είναι στα καλύτερά της και είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα.

Στα αρνητικά: αυτή η πληγή που ονομάζεται «οικονομικά». Ότι και να κάνεις δεν βλέπεις βελτίωση.

Ταύρος

Πρώτη μέρα του μήνα και στο μυαλό σου μοιάζει με πρώτη μέρα του χρόνου: τα βάζεις κάτω, τα σκέφτεσαι, ψάχνεις τα βήματα και τις προτεραιοτητες σου. Μεταξύ μας; Καιρός ήταν.

Στα θετικά: περνάς χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους και μιλάς για όλα όσα σκέφτεσαι.

Στα αρνητικά: μέσα σε αυτά που σκέφτεσαι είναι και το τέλος μιας σχέσης που δεν σε γεμίζει πλέον.

Δίδυμος

Γέμισες τις μπαταρίες σου το καλοκαίρι, το έζησες (πάνω κάτω) όπως θα ήθελες και ήρθε η περίοδος αναθεωρήσεων. Ήρθε η στιγμή να κρατήσεις όσα λειτουργούν και να αφήσεις στην άκρη όσα σε κρατούν πίσω.

Στα θετικά: love is in the air και τα περνάς φανταστικά.

Στα αρνητικά: ένα επαγγελματικό σχέδιο που έστεινες εδώ και καιρό στο μυαλό σου, δεν θα προχωρήσει.

Καρκίνος

Δεν έχεις χαλαρώσει, το μυαλό σου είναι γεμάτο με μικρά πραγματάκια, αλλά ξέρεις ξεκάθαρα τι θέλεις. Το θέμα είναι πώς τις σκέψεις σου θα τις κάνεις θεωρία. Γίνεται; Ναι. Είναι κατάλληλη περίοδος; Θα δείξει.

Στα θετικά: η ενεργητικότητα και η διάθεσή σου είναι στα ύψη.

Στα αρνητικά: μέχρι και εσύ το ξέρεις ότι πολλά πράγματα δεν είναι στο χέρι σου και αυτό σε εκνευρίζει ακόμα περισσότερο.

Λέων

«Έτοιμος για όλα». Αυτό είναι το σύνθημά σου για σήμερα. Έχεις τη διάθεση, τον ενθουσιασμό, την ενέργεια και είσαι αποφασισμένος να κάνεις τα επόμενα βήματα που θέλεις. Λίγη ψυχραιμία να είχες.

Στα θετικά: τα επικοινωνιακά σου skills. Στα καλύτερά τους.

Στα αρνητικά: η υπερβολή σου. Είσαι καλός, αλλά κάποιες φορές τα φουσκώνεις.

Παρθένος

Θέλεις λίγο ηρεμία. Για την ακρίβεια, αυτή την ηρεμία την ψάχνεις εδώ και καιρό, αλλά όλο και κάτι γίνεται. Σήμερα είναι η ευκαιρία – αρκεί να μην σαμποτάρεις εσύ τον εαυτό σου. Στο χέρι σου είναι.

Στα θετικά: αφήνεις στην άκρη τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και παίρνεις χρόνο για εσένα.

Στα αρνητικά: αυτές οι μικρές σκέψεις ότι όλα όσα έστηνες εδώ και έναν χρόνο, μάλλον είχαν λάθος βάση.

Ζυγός

Μπορεί οι περισσότεροι να είναι ακόμα σε mood διακοπών, αλλά για εσένα οι συννεφιές έχουν αρχίσει. Οικονομικά, επαγγελματικά, προσωπικά, όλα είναι σε αναθεώρηση.

Στα θετικά: ναι, είναι πολλά αυτά που έχουν μαζευτεί, αλλά είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις.

Στα αρνητικά: κάποιες συμμαχίες στις οποίες υπολόγιζες δεν υπάρχουν πλέον και αυτό σου προκαλεί άγχος.

Σκορπιός

Μετά από καιρό νιώθεις τόσο ζωντανός και αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τα βήματα για να το πετύχεις, το μόνο που μένει να κάνεις είναι να τα οργανώσεις. Το έχεις.

Στα θετικά: είσαι σε δημιουργική φρενίτιδα, αλλά παράλληλα κρατάς τις ισορροπίες όσο μπορείς.

Στα αρνητικά: δεν έχεις ψυχραιμία με όσους είναι «ναι, μεν, αλλά». Σε αυτό είσαι απόλυτος.

Τοξότης

Για τους περισσότερους η επιστροφή σε κάτι από τα παλιά μοιάζει με «ξαναζεσταμένο φαγητό». Για σένα, όμως, αυτό είναι το βήμα για την επόμενη ημέρα. Έχεις περισσότερη εμπειρία πλέον για να τα καταφέρεις.

Στα θετικά: έμαθες από τα λάθη σου και πλέον είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Στα αρνητικά: η επιστροφή σε κάτι παλιό, σημαίνει το «αντίο» σε κάτι νέο. Δεν μπορείς να τα σηκώσεις και τα δύο.

Αιγόκερως

Η συμβουλή μας: μείνει ψύχραιμος. Μην περιμένεις πολλά από σήμερα, αλλά -παράλληλα- μην σε παίρνει από κάτω. Η μέρα είναι χλιαρή και κοίτα να την αντιμετωπίσεις έτσι.

Στα θετικά: θα έχεις χρόνο να σκεφτείς τα αυριανά σου σχέδια και βήματα.

Στα αρνητικά: μέσα σε αυτές τις σκέψεις, αναθεωρείς και κάποια προσωπικά. Συμβαίνει.

Υδροχόος

Ένταση ήθελες, ένταση θα έχεις. Απρόοπτα και αλλαγές, που αντί να σε νευριάσουν, θα σε τονώσουν και θα σε κάνουν πιο αποφασισμένο. Την ήθελες αυτή τη σπίθα, να τα λέμε αυτά.

Στα θετικά: τα επαγγελματικά δεν κουνιούνται. Τα έχεις οργανώσει τα βήματά σου.

Στα αρνητικά: νιώθεις να σε προδίδουν κάποιες φιλικές σου σχέσεις. Να είσαι ψύχραιμος.

Ιχθύς

Ψάρι έξω από το νερό; Όχι εσύ. Όλα, ή σχεδόν όλα, πάνε βάση προγράμματος: τα επαγγελματικά ξεκινούν καλά, τα προσωπικά είναι ζεστά, τα φιλικά είναι ακλόνητα. Νιώθεις τη δροσούλα του φθινοπώρου να σε αναζωογονεί.

Στα θετικά: ιδέες και γνωριμίες είναι ζεστές, τόσο στο μυαλό όσο και στη ζωή σου.

Στα αρνητικά: μέσα σου πιστεύεις ότι κάτι θα στραβώσει και θα σου χαλάσει τη διάθεση. Μην χαλιέσαι μόνο σου.