Επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους Γουόριορς ο Κάρι (pic)

Στο Σαν Φρανσίσκο θα μείνει έως το 2027 ο Στεφ Κάρι. Οι Γουόριορς έσπευσαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με έναν εκ των κορυφαίων παικτών του ΝΒΑ όλων των εποχών και κάτοχο τεσσάρων δαχτυλιδιών πρωταθλητή του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Το συμβόλαιό του στο Γκόλντεν Στέιτ έληγε το 2006 και καθώς είναι ήδη 36 ετών, οι Γουόριορς του πρότειναν μονοετή επέκταση, έως δηλαδή το 2027.

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ που πρόσφατα αναδείχτηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης με την εθνική των ΗΠΑ στο Παρίσι, είπε το «ναι» χωρίς δεύτερη σκέψη και θα λάβει 62,6 εκατ. δολάρια για την τελευταία σεζον (2026-27) στο νέο συμβόλαιό του.

Ο Στεφ Κάρι δεν έχει αγωνιστεί σε άλλη ομάδα στο ΝΒΑ παρά στους Γουόριορς. Από το 2009, όταν επελέγη στο Νο 7 του ΝΒΑ ντραφτ από την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έως το 2027 όταν θα είναι 39 ετών, ο Κάρι θα μετρά 20 σεζόν στην ίδια ομάδα.

Ο Κάρι αναδείχτηκε πρωταθλητές ΝΒΑ με τους Ουόριορς το 2015, το 2017, το 2018 και το 2022. Το 2015 και το 2016 αναδείχτηκε και MVP της σεζόν, ενώ το 2022 κέρδισε το βραβείο του MVP των τελικών.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024