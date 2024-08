Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Η Πιλάρ Μαρί Βικτόρια βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Νεκρή βρέθηκε στο διαμέρισμά της στην Προύσα η διεθνής Πορτορικανή βολεϊμπολίστρια Πιλάρ Μαρί Βικτόρια Λόπες.

Η 29χρονη δεν εμφανίστηκε στην πρωϊνή προπόνηση της ομάδας της, Νιλούφερ Μπελεντιγιέσπορ, με τους υπεύθυνους της ομάδας να ανησυχούν.

Όταν έφτασαν στο διαμέρισμά της την βρήκαν νεκρή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου και ίσως ρίξει φως στην υπόθεση η ιατροδικαστική εξέταση.

Η Πιλάρ γεννήθηκε το 1995 και ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας του Πουέρτο Ρίκο. Η ύψους 1.82μ βολεϊμπολίστρια έπαιζε στην Beziers Angels της Γαλλίας και στη συνέχεια μεταγράφηκε στην ομάδα Nilüfer Belediyespor της Τουρκίας.

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα από τον εισαγγελέα της Προύσας.

It is with a heavy heart that we share the tragic news of Pilar Marie Victoria, a 29-year-old Puerto Rican national team player, who was set to play for Nilüfer Belediyespor in Türkiye this season. She was found dead in her apartment just hours ago.

