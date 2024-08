Το Ιράν δεν επιδιώκει να οξύνει την ένταση στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι, προσθέτοντας ότι η απάντηση της Τεχεράνης στον φόνο του επικεφαλής της Χαμάς θα είναι «συγκεκριμένη και υπολογισμένη».

Το Ιράν κατηγορεί το Ιράν για τον φόνο του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου, με τον Αραγτσί να δηλώνει ότι επρόκειτο για «μια ασυγχώρητη παραβίαση της ασφάλειας και της κυριαρχίας του Ιράν».

«Το Ιράν δεν επιδιώκει να οξύνει την ένταση. Ωστόσο δεν τη φοβάται», τόνισε ο Ιρανός υπουργός στον Ιταλό ομόλογό του κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Αραγτσί εξήγησε στον Ταγιάνι ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «συγκεκριμένη, υπολογισμένη και ακριβής».

«Το μήνυμα του Ιράν είναι ξεκάθαρο: Οι γείτονές μας είναι η προτεραιότητά μας», έγραψε ο Αραγτσί, ανάμεσα σε άλλα, στο Χ.

Over past 48hrs, engaged with regional counterparts from #Egypt, #KSA and #Türkiye.

Iran’s message is clear: Our neighbors are our priority. We are determined to move towards a #StrongRegion. Path to unity goes through dialogue, cooperation, synergy and empathy.

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 25, 2024