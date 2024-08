Την άποψη πως η μεγάλη δύναμη κρούσης που έχουν συγκεντρώσει οι ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή (εικόνα πάνω από αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό μέσω alarabiya.net), θα κάνει το Ιράν να ξανασκεφτεί τα επαπειλούμενα αντίποινα στο Ισραήλ, εκφράζει το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η ροή πρόσθετων αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων πιο κοντά στο Ιράν έχει «μπει στο μυαλό» της Τεχεράνης, δήλωσε την Πέμπτη η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του αμερικανικού Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ.

«Μεταφέραμε δύναμη στην περιοχή που νομίζω ότι θα επηρεάσει τον υπολογισμό των αξιωματούχων του Ιράν για το πώς και αν επιλέξουν να ανταποκριθούν», δήλωσε

«Δεν θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει αλλά έχουμε στην Μέση Ανατολή δύο ομάδες κρούσης με αεροπλανοφόρα, η καθεμία με τέσσερα αντιτορπιλικά», είπε η Σινγκ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στο Πεντάγωνο.

Όπως υπενθυμίζει το alarabiya.net, πρόσφατα, στις 12 Αυγούστου, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έδωσε εντολή σε δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Abraham Lincoln, να σπεύσει στην περιοχή, κάτι που έγινε το βράδυ της Τετάρτης.

Κατά τη Σινγκ η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έστειλε ένα «πολύ ισχυρό» μήνυμα αποτροπής στο Ιράν και ταυτόχρονα αποφασιστικότητας της Ουάσιγκτον να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ εάν δεχθεί επίθεση.

Το OSINTdefender που παρακολουθεί και καταγράφει όσα αναφέρουν ανοικτές πηγές πληροφόρησης (Open Source Intelligence) αναφέρει ότι «το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ από μόνο του έχει τώρα αρκετά μέσα στη Μέση Ανατολή για να νικήσει στρατιωτικά σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, και αυτό σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί». Η ανάρτηση συνοδεύεται και από αποκαλυπτικό γράφημα:

The U.S. Navy alone now has enough Assets in the Middle East to Militarily Defeat almost any Country in the World, and that’s just what has been Announced and can be seen on the Surface. pic.twitter.com/VXcIZpD0Yk

— OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2024