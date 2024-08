Kι επίσημα «μπιανκονέρο» ο Νίκο Γκονζάλες (pic,vid)

Δεν σταματούν οι μεταγραφές για τη Γιουβέντους το φετινό καλοκαίρι, με την ομάδα του Τίαγκο Μότα να προχωράει σε ολική… αναδόμηση.

Οι «μπιανκονέρι» προχώρησαν και στην απόκτηση του Νίκο Γκονζάλες από την Φιορεντίνα, με τους Τορινέζους να ανακοινώνουν το deal με τους Βιόλα και να ντύνουν τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό στα ασπρόμαυρα.

Όπως έγινε γνωστό η συμφωνία έγινε, αρχικά, τη μορφή δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν, η οποία σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ κυμαίνεται στα 38 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του ο Γκονζάλες θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας και καταφτάνει στο Τορίνο για να ενισχύσει το δεξί άκρο στο σύνολο του Τιάγκο Μότα.

Ο 26χρονος άσος την προηγούμενη τριετία στην ομάδα της Φλωρεντίας μέτρησε 125 συμμετοχές με απολογισμό 38 γκολ και 19 ασίστ, ενώ έχει υπάρξει και 39 φορές διεθνής, πανηγυρίζοντας με την Αργεντινή 2 Κόπα Αμέρικα (2021,2024)

🔊 Nico’s first words, for you, in Bianconero 🤳 pic.twitter.com/iH0KPGbmd6

— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 25, 2024