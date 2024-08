Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον τελικό του Διηπειρωτικού Κ20 (pic)

Έτοιμος για το ιστορικό παιχνίδι με την Φλαμένγκο (22:00, MEGA) στο Μαρακάνα για τον τελικό του Διηπειρωτικού Κ20 είναι ο Ολυμπιακός, με τον Σωτήρη Συλαΐδόπουλο να ανακοινώνει την 11άδα για την σπουδαία αναμέτρηση με τη βραζιλιάνικη ομάδα.

Ο τεχνικός, που οδήγησε την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Youth League, παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Μπότη μπροστά από την εστία και τους Κουτσίδη Λιατσικούρα και Πρεκατές στην τριάδα της άμυνας. Οι Αλαφάκης και Ντάμα θα είναι οι δύο μπακ χαφ, με τους Μουζακίτης και Μπακούλας στη μεσαία γραμμή, τους Πνευμονίδη, Παπακανέλλο και Κωστούλα στην τριάδα της επίθεσης.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Μπότης, Αλαφάκης, Κουτσίδης, Λιατσικούρας, Πρεκατές, Ντάμα, Μουζακίτης, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Κωστούλας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φλαμένγκο! / Our line-up for today’s match against Flamengo! 🔴⚪️#Olympiacos #FLAOLY #IntercontinentalU20 pic.twitter.com/H6YiF9wo55

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 24, 2024