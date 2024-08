Φουντώνουν οι φήμες για τη Μέριλ Στριπ και τον Μάρτιν Σορτ

Είναι εδώ και καιρό που κυκλοφορούν ότι η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.

Το γεγονός πως η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι – χέρι στην πρεμιέρα της 4ης σεζόν του «Only Murders in the Building» στο Λος Άντζελες έκανε και πάλι τις φήμες να φουντώσουν.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους δύο ηθοποιούς να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς πήγαιναν στο afterparty της σειράς του Hulu.

Η Μέριλ Στριπ εμφανίστηκε στην 3η σεζόν ως guest χαρακτήρας, ενώ ο Μάρτιν Σορτ είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς «Only Murders in the Building».

¡Martin Short y Meryl Streep en la after party del estreno de la temporada 4 de ‘ONLY MURDERS IN THE BUILDING’! ✨ #OnlyMurdersInTheBuilding #MartinShort #MerylStreep #Premierepic.twitter.com/ruwnBDVG9Q

— KMay TV (@KmayTv) August 23, 2024