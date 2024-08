Full in love o Πολ Μεσκάλ – Σε διπλό ραντεβού με τη σύντροφό του

Ο Πολ Μεσκάλ εμφανίστηκε πιο ερωτευμένος από ποτέ με τη σύντροφό του Gracie Abrams, καθώς απόλαυσε ένα διπλό ραντεβού με την Daisy Edgar-Jones και τον συντροφό της Ben Seed στο All Points East Festival την περασμένη εβδομάδα.

Ο 28χρονος ηθοποιός επιβεβαίωσε το νέο του ειδύλλιο με την 24χρονη ποπ σταρ κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους στο Λονδίνο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Πολ Μεσκάλ μάλιστα σύστησε τη σύντροφό του στην καλύτερή του φίλη Daisy και τον σύντροφό της Ben.

Ήταν πριν από λίγο καιρό που η Daisy αναγκάστηκε να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τον διάσημο ηθοποιό τον περασμένο Μάιο.

Εκείνη την εποχή παραδέχτηκε ότι ερωτεύτηκε τον Πολ Μεσκάλ αλλά επέμεινε πως ήταν με φιλικό τρόπο.

Η τετράδα απαθανατίστηκε με καλή διάθεση, καθώς διασκέδαζαν με το πλήθος.

Ο Πολ Μεσκάλ και η Gracie έδειχναν ωστόσο καταβεβλημένοι, με τον ηθοποιό να περνά το χέρι του γύρω της κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Mitski.

Το διάσημο ζευγάρι κρατιόταν χέρι χέρι ενώ αποχωρούσε από το γήπεδο.

this picture of my hot sexy perfect boyfriend walking YUM….😋😋…….. and paul mescal ig lol pic.twitter.com/BIAtTftXIN

— nina ౨ৎ ♱ ৻ꪆ (@treacheraous) August 23, 2024