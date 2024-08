Michael Phelps – Nicole Johnson: Το ζευγάρι που έκανε όχι έναν αλλά τρεις γάμους, και τέσσερις γιους

Σήμερα, το ζευγάρι συνεργάζεται για την προώθηση πρωτοβουλιών σχετικά με την ψυχική υγεία μέσω του Ιδρύματος Michael Phelps, όπου η Johnson είναι πρέσβειρα. Το μότο τους, όταν μπαίνεις στο site και βλέπεις την οικογενειακή τους φωτογραφία γεμάτη χαμόγελα είναι “Our vision is to save lives and help build healthier families” – «Το όραμά μας είναι να σώζουμε ζωές και να βοηθούμε στο χτίσιμο πιο υγιών οικογενειών».

Το ζευγάρι δεν έκανε έναν, αλλά τρεις γάμους

Ο Phelps και η Johnson παντρεύτηκαν για πρώτη φορά μυστικά στις 13 Ιουνίου 2016, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής τελετής στην αυλή του σπιτιού τους. Την τελετή οργάνωσε ο ατζέντης του Phelps, Peter Carlisle, ο οποίος ήταν φανατικός υποστηρικτής της σχέσης του ζευγαριού.

Ο Phelps είχε πει κάποτε στους New York Times ότι κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου κολύμβησης το 2014, σε μια περίοδο που ήταν χωριστά με τη Nicole, είχε πει στον Carlisle: «Αν ποτέ έχω την ευκαιρία να ξανακερδίσω τη Nicole…» και πριν ολοκληρώσει τη σκέψη του, εκείνος τον διόρθωσε, λέγοντας, «Όχι, δεν τα λες σωστά. Όταν την ξανακερδίσεις.»

Στις 5 Μαΐου 2016, μόλις έναν μήνα πριν τα δεσμά, ο Phelps και η Johnson καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, τον Boomer Robert Phelps. Η Johnson είχε εξομολογηθεί στο περιοδικό Brides ότι παντρεύτηκαν τον Ιούνιο για να αλλάξει νομικά το επώνυμό της, κάτι που θα έκανε ευκολότερα τα ταξίδια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 με τον Boomer.

«Άκουγα συνεχώς ιστορίες για διαφορετικά επώνυμα παιδιών και προβλήματα στα ταξίδια, οπότε αισθανθήκαμε ότι ήταν καλύτερο να αλλάξω το επώνυμό μου».

Στη συνέχεια, στις 29 Οκτωβρίου 2016, ο Phelps και η Johnson παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά σε μια οικεία, επίσημη τελετή στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού, έχοντας πλάι τους 50 από τους πιο κοντινούς φίλους και την οικογένειά τους, συμπεριλαμβανομένου του Boomer.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2016, πραγματοποίησαν την τρίτη τελετή στο Waldorf Astoria Arizona Biltmore Resort στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Ο τρίτος γάμος ήταν ένα απίθανο πάρτι με θέμα τη δεκαετία του 1920 με άφθονο φαγητό, χορό και μια πανέμορφη τούρτα. Ήταν ένας τρόπος να γιορτάσουν με ακόμα περισσότερους φίλους και οικογένεια.

Ο Phelps και η Johnson καλωσόρισαν τον πρώτο τους γιο, Boomer, στις 5 Μαΐου 2016, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Στις 12 Φεβρουαρίου 2018, καλωσόρισαν τον δεύτερο γιο τους, Beckett Richard, και ένα χρόνο αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, γεννήθηκε ο Maverick Nicolas. Η οικογένεια μεγάλωσε με ένα ακόμη μέλος όταν ο Nico Michael ήρθε στον κόσμο στις 16 Ιανουαρίου 2024.

Οι δύο γονείς είναι πολύ χαρούμενοι που έχουν ένα σπίτι γεμάτο αγόρια. Η Johnson απολαμβάνει ιδιαίτερα τη δυναμική αυτή και η οικογένεια την αποκαλεί «βασίλισσα του σπιτιού».

Ο Phelps δεν είναι ο μόνος στη σχέση με αθλητικά ταλέντα. Η Johnson είναι εξαιρετικά δραστήρια και συχνά μοιράζεται φωτογραφίες από το γκολφ, τις πεζοπορίες με τα αγόρια της και το pickleball (σαν τέννις) με τον Phelps.

Η πρώην σταρ καλλιστείων αγαπά επίσης την άρση βαρών και συχνά μοιράζεται την πρόοδό της στο γυμναστήριο μέσω Instagram. Αναγνωρίζει ότι ο Phelps την ενέπνευσε για να ξεκινήσει την άρση βαρών, γράφοντας σε μια λεζάντα στο Instagram: «Η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική υγεία. Και αν μπορείτε να βρείτε κάποια μορφή άσκησης — που απολαμβάνετε — θα επιτύχετε να φροντίσετε και τα δύο ταυτόχρονα. «Ο Michael με ενθάρρυνε να ξεκινήσω την άρση βαρών μαζί του 3 φορές την εβδομάδα από τον περασμένο Μάιο – δεν έχω νιώσει ποτέ πιο δυνατή ή πιο σίγουρη για το σώμα μου από ό,τι τώρα.»

Όταν η κατάθλιψη χτυπά την πόρτα

Ο Phelps έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες που έχει δώσει με το άγχος, την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές σκέψεις. Έχει επαινέσει ακόμη και την Ολυμπιονίκη Simone Biles για την ειλικρίνειά της σχετικά με τους δικούς της αγώνες για την ψυχική υγεία. Μέσα σε όλα αυτά, η Johnson ήταν πάντα δίπλα στον σύζυγό της και ο Ολυμπιονίκης κολυμβητής έχει εκφράσει πολύ καθαρά το πόσα πολλά σημαίνει για αυτόν η υποστήριξη της συζύγου του.

«Είναι τα πάντα για μένα», είπε ο Phelps για τη σύζυγό του. «Κατάφερα να βρω πραγματικά τον καλύτερό μου φίλο, κάποιον που με έχει δει στις καλύτερες και στις χειρότερες μέρες μου και μέχρι τώρα, δεν… με έχει εγκαταλείψει ακόμα».

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Today, η Johnson μίλησε για τον φόβο της να χάσει τον Phelps εξαιτίας της κατάθλιψης, εξηγώντας ότι ο θάνατος του θρύλου του NBA, Kobe Bryant, το 2020 την έκανε να φοβάται ιδιαιτέρως για μια ζωή χωρίς τον σύζυγό της.

«Όταν η Vanessa (Bryant) έχασε τον Kobe, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κοιτάξω τον Michael και να του πω “Σε παρακαλώ, πες μου πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε; Γιατί αν σε χάσω, δεν ξέρω τι θα κάνω”» είπε, «Ο Michael είναι ο πιο εκπληκτικός πατέρας και σύντροφος που θα μπορούσα να ζητήσω ποτέ»

Εννοείται πως απευθύνθηκε και η ίδια σε ειδικό για να ανακαλύψει τον εαυτό της αλλά και να μάθει περισσότερα για το πώς πρέπει να διαχειριστεί τον Phelps και πώς μπορεί να τον βοηθήσει.

«Η ψυχοθεραπεία με βοηθάει σε όλα. Είναι σημαντική και απαραίτητη υποστήριξη για μένα», εξήγησε. «Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η θεραπεία μου παρέχει τα εργαλεία για να μπορώ να βοηθήσω σωστά τον Mi».

Στο τελευταίο της ποστ στο Instagram, είναι αγκαλίτσα με τον εξάμηνο Nico και καλεί τον κόσμο να της απαριθμήσει τα πιο αγαπημένα αμερικανικά brands ρούχων για να ψωνίσουν ρούχα για το μωρό και για την ίδια στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας – λευκό, μπλε και κόκκινο – ώστε στους Ολυμπιακούς του Παρισιού να είναι όπως πρέπει ντυμένοι. Με μία λεπτομέρεια, όπως σημειώνει: οι γυναικείες μπλούζες να είναι κατάλληλες για θηλασμό.

Καταλαβαίνετε τι γίνεται από σχόλια εταιρειών που θα ήθελαν να την ντύσουν!

Πηγή Grace