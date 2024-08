Μία συγκινητική ιστορία, που δείχνει το μεγαλείο ψυχής και την αγάπη μίας κόρης προς την μητέρα της, έρχεται από το βορειοδυτικό Λονδίνο.

Όταν η 67χρονη Prevanda Varshani από το Wembley χρειάστηκε μεταμόσχευση νεφρού η Dishna Hirani, δίχως να το σκεφτεί στιγμή, υποβλήθηκε σε εξετάσεις συμβατότητας και έκανε το πιο πολύτιμο δώρο στη μητέρα της για τα γενέθλιά της… Της χάρισε ζωή!

Όπως γράφει το BBC, αφού επέλεξε ημερομηνία για τη χειρουργική επέμβαση, η 45χρονη σκεφτόταν ότι ένα νέο νεφρό θα ήταν «το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσε να κάνει κανείς».

Μετά τη σωτήρια επέμβαση, η οικογένεια γιορτάζει μαζί τα γενέθλια της Varshani, ενθαρρύνοντας επίσης και άλλα άτομα να γίνουν δότες.

Όταν έλαβαν την είδηση ​​το 2017 ότι η νεφρική λειτουργία της -67χρονης σήμερα- Prevanda επιδεινωνόταν ραγδαία σοκαρίστηκαν.

«Ήμουν μαζί της όταν είδε τον σύμβουλο και το θυμάμαι καθαρά. Θυμάμαι ακόμα το πρόσωπό της, ήταν σε απόλυτο σοκ», περιγράφει η Dishna για την αντίδραση της μητέρας της στα μακάβρια νέα.

Στον δρόμο για το σπίτι από το νοσοκομείο, είπε στη μητέρα της ότι θα έκανε εξετάσεις και θα της δώριζε το δικό της νεφρό αν ήταν συμβατές. Όμως η μητέρα της ήταν «πολύ διστακτική» στην αρχή.

Επικράτησε όμως το πείσμα της κόρης της, και μετά από σειρά εξετάσεων, ήταν έτοιμη να μπει στο χειρουργείο, τη μέρα των γενεθλίων της Varshani.

Λίγο πριν τη ναρκώσουν της ευχήθηκε χρόνια πολλά, με την ίδια να θυμάται: «Μπόρεσα να δω τη μαμά μου το πρωί και να της πω χρόνια πολλά πριν μπω στο χειρουργείο, οπότε αυτό ήταν υπέροχο. Ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά δεν φοβήθηκα καθόλου. Απλώς σκέφτηκα ότι θα δώσω στη μαμά το νεφρό μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά».

Παρά κάποιες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής. Η μητέρα της έχει ξαναβρεί την όρεξή της για ζωή και πλέον μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή της, ενώ απαλαμβάνει να περνά περισσότερο χρόνο με τα εγγόνια της.

«Το νέο μου νεφρό μου έδωσε μια νέα πνοή», λέει η Varshani.

A woman from north-west London gave her mother «the gift of life» by donating a kidney on her birthday. Dishna Hirani, from Wembley, “didn’t have any hesitation” in getting tested when Prevanda Varshani, 67, needed a transplant.https://t.co/WM0o1RzNLb

— BBC London (@BBCLondonNews) August 21, 2024