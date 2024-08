Μια βόλτα στο φέουδο της οικογένειας Κένεντι στo Κέιπ Κοντ

Το βασίλειο του Κάμελοτ έχει ένα πραγματικό σκηνικό: τη χερσόνησο Κέιπ Κοντ (Μασαχουσέτη) και το λιμάνι του Hyannis, όπου τα πάντα μοιάζουν αφιερωμένα στη δυναστεία των Κένεντι, -τους άνδρες της οποίας, η δημοσιογράφος Maureen Callahan στο βιβλίο «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed», έφερε αντιμέτωπους με τον μισογυνισμό που τους διακατείχε-, αρχής γενομένης από το ομώνυμο μουσείο και το Kennedy Legacy Trail, το οποίο διασχίζει την πόλη των 12.800 κατοίκων, σηματοδοτώντας τα μέρη εκείνα που συνδέονται με την ιστορία της οικογένειας, η οποία είναι επίσης η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών: μνημεία, η καθολική εκκλησία στην οποία φοιτούσαν, αγάλματα και προβλήτες.

Στο Hyannis, δεν είναι δύσκολο να βρει κανείς αναμνηστικά με τα μέλη της οικογένειας Κένεντι – φωτογραφίες στα καταστήματα ή στη σχολή ιστιοπλοΐας – αν και η προσκόλληση είναι κατανοητή: άλλωστε, η ιστορία της πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επώνυμο

Το Hyannis, μια γειτονιά απομονωμένη, αλλά και πολύχρωμη, με τα περιποιημένα παρτέρια που διανθίζουν τα πεζοδρόμια και τις πελώριες αραγμένες θαλαμηγούς, δεν είναι μόνο ένας καλοκαιρινός προορισμός: είναι, πάνω απ’ όλα, το φέουδο της μοναδικής δυναστείας που υπήρξε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εθνικό μνημείο

Μπροστά από την οικογενειακή κατοικία, που έχτισαν ο Τζο και η σύζυγος του Ρόουζ, η σημαία με τα αστέρια και τις ρίγες κυματίζει ακόμη ως πρόκληση στην κατάρα που καταδιώκει το όνομα της οικογένειας από τη δολοφονία του Τζον Κένεντι, του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, το 1963, και τον θάνατο του γιου του Τζον, πριν από 25 χρόνια, σε αεροπορικό δυστύχημα στο κοντινό νησί Μάρθας Βίνεγιαρντ.

Θεωρητικά είναι αδύνατο να το επισκεφθεί κανείς, ή έστω να το πλησιάσει -από τη δεκαετία του 1970 αποτελεί εθνικό μνημείο-, αλλά ένας περίπατος κατά μήκος της παραλίας επιτρέπει να εκτιμήσει κανείς την ισχυρή παρουσία του: ανάμεσα σε αμμόλοφους και γλάρους, είναι το μέρος όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνθηκε στο έθνος τον Νοέμβριο του 1960.

Σε αντίθεση με το αρχοντικό Κένεντι, το υπόλοιπο Hyannis μπορείτε να το επισκεφθείτε, αλλά είναι καλύτερο να το κάνετε εκτός τουριστικής περιόδου, όπου η ένταση των βραχυπρόθεσμων ταξιδιωτών αποτελεί μακρινή ανάμνηση.

Το Hyannis είναι το λιμάνι από το οποίο αναχωρούν τα πλοία για το Ναντάκετ και το Μάρθας Βίνιαρντ το νησί όπου η Τζάκι Κένεντι έχτισε το δικό της εξοχικό σπίτι και στο οποίο κατευθυνόταν το αεροπλάνο που πιλοτάριζε ο Τζον όταν συνετρίβη στον Ατλαντικό με τη σύζυγό του, Κάρολιν Μπεσέτ, και την αδελφή της στο αεροπλάνο. Από το φέρι που συνδέει τη χερσόνησο με τα νησιά, σε απόσταση μόλις μιας ώρας, ένα τοπίο από αμμόλοφους και φάρους αντιπροσωπεύει την πεμπτουσία του καλοκαιριού.

Η οικογενειακή παράδοση

Η αίγλη που συνεπάγεται το επώνυμο αναβιώνει σήμερα στο πρόσωπο του Τζον Μπουβιέ Κένεντι «Τζακ» Σλόσμπεργκ, 31 ετών, τον οποίο όλοι αποκαλούν Τζακ, όπως και τον παππού του- ο μικρότερος γιος της Καρολάιν Κένεντι και ανιψιός του Τζον, στον οποίο μοιάζει έντονα, είναι τετράγωνο σαγόνι, γεροδεμένος, αθλητής, δικηγόρος και σχολιαστής. Ο Τζακ Σλόσμπεργκ -ο οποίος χρησιμοποιεί συχνά το επώνυμο του πατέρα του- δηλώνει Δημοκρατικός για να «μη χαθεί η οικογενειακή παράδοση», και, κυρίως, καταρρίπτει τις πολιτικές προτάσεις του μεγάλου θείου του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ανεξάρτητου υποψηφίου – ήταν εγγεγραμμένος ως Δημοκρατικός μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 – για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών -όπως έγινε γνωστό αναμένεται να εγκαταλείψει την κούρσα και να υποστηρίξει τον Τραμπ-.

Ο Τζακ αποτελεί πληγή για τον γιο του επίσης δολοφονηθέντος γερουσιαστή Μπόμπι Κένεντι, τον οποίο κατηγορεί ότι ενθαρρύνει την παραπληροφόρηση και διαδίδει θεωρίες συνωμοσίας για τον κόβιντ και τα εμβόλια. Η υπόλοιπη φατρία έχει επίσης αποκηρύξει τις ιδέες του. Ο νέος πρίγκιπας των Κένεντι, που πλησιάζει την ηλικία που είχε ο θείος του όταν πέθανε, είναι ο βλαστός της οικογένειας, αν και η ζωή του είναι στη Νέα Υόρκη και μόνο περιστασιακά, για κάποια επέτειο θανάτου, εμφανίζεται στο Κέιπ Κοντ.

Το πατρικό αποτύπωμα

Το εποχιακό θέρετρο των μεγάλων κεφαλαίων της Αμερικής – του παλιού χρήματος, όχι των νεόπλουτων της Wall Street ή της Silicon Valley – το Cape Cod είναι τόσο διακριτικό όσο και ετοιμοθάνατο: Αν και το Provincetown στο βόρειο άκρο της χερσονήσου προσελκύει χιλιάδες τουρίστες κάθε Ιούνιο για να γιορτάσουν το Pride, το Hyannis είναι ένα σίγουρο στοίχημα, με τους παραλιακούς περιπάτους του λιμανιού και τα χιλιόμετρα παραλιών, τις σειρές από φυλλώδεις ορτανσίες, την καλύτερη σούπα αχιβάδας στη χώρα – καμία σχέση με τη φτιασιδωμένη και ψεκασμένη συνταγή της Νέας Υόρκης – και, ως ακραίο άθλημα, τις εκδρομές στο παγωτατζίδικο, στα 12 δολάρια για ένα χωνάκι με δύο μπάλες.

*Με πληροφορίες από: El Pais | María Antonia Sánchez-Vallejo