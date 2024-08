Με χολιγουντιανό αέρα και ενέσεις αισιοδοξίας ο Μπάρακ Ομπάμα αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή του συνεδρίου των Δημοκρατικών που επικύρωσε την ειλημμένη απόφαση για την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Στην ομιλία του ο πρώην αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τις ικανότητες της Χάρις να ηγηθεί των ΗΠΑ παραφράζοντας το παλιό του σύνθημα «yes, we can» σε «yes, she can» («ναι, μπορούμε» σε «ναι, μπορεί») και άφησε πολλές αιχμές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Μία από τις στιγμές που το ακροατήριο στο συνέδριο χειροκροτούσε ενθουσιασμένο ήταν όταν ο Ομπάμα μίλησε για την «περίεργη εμμονή του Τραμπ με τα μεγέθη του πλήθους» και έδειξε με τα χέρια του με μία υπαινικτική κίνηση, που έγινε αποδεκτή με γέλια καθώς όλοι αντιλήφθηκαν το υπονοούμενο.

Αφορμή για το σχόλιο του Ομπάμα ήταν σειρά αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με το μέγεθος του πλήθους που συγκεντρώνει η αντίπαλός του Κάμαλα Χάρις στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της.

Ο Τραμπ υπονόησε ότι η εικόνα του μεγάλου πλήθους που έδειχναν τα ειδησεογραφικά δίκτυα από συγκέντρωση υπέρ της Χάρις στο Ντιτρόιτ ήταν ψευδής, είπε μάλιστα ότι η αντίπαλός του πρέπει να αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία, επειδή προβάλλει ψευδείς εικόνες.

The DNC crowd *definitely* picked up on the innuendo when Barack Obama joked about Trump’s crowd sizes – then looked down at his hands.

Watch 👇https://t.co/wtL6IVOjo0 pic.twitter.com/eRWvparX9H

— POLITICO (@politico) August 21, 2024