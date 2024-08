Μόλις εξασφάλισε το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου σε μία πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, η Κάμαλα Χάρις δέχθηκε τις συμβουλές του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα: «αξιοποίησε την δεξαμενή που υπάρχει στην προεκλογική εκστρατεία, μπορείς να πάρεις όποιον ταλαντούχο θέλεις».

Μέσα σε λίγες μέρες, ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Ομπάμα, ο Ντέιβιντ Πλαφ, και άλλοι αστέρες της προεκλογικής εκστρατείας του 2008 και του 2012 εντάσσονταν στην προεκλογική εκστρατεία που μόλις ξεκινούσε.

«Ηθελε να γνωρίζει ότι είναι σε θέση να στρατολογήσει οποιονδήποτε θεωρούσε ότι χρειάζεται», δηλώνει πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο το συνομιλίας Ομπάμα-Χάρις.

Οι Δημοκρατικοί συσπειρώθηκαν γύρω από την Κάμαλα Χάρις καθώς οι δημοσκοπήσεις γίνονταν ευνοϊκές για το Δημοκρατικό Κόμμα, αν και έναν μήνα πριν, όταν ο Τζο Μπάιντεν εξαναγκάσθηκε σε αποχώρηση από την κούρσα των προεδρικών εκλογών, υπήρχαν αμφιβολίες για το αν ήταν η σωστή επιλογή για να νικήσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ομπάμα περίμενε αρκετές ημέρες για να εκφράσει την υποστήριξή του προς την Κάμαλα Χάρις. Σχεδίαζε να παραμείνει αμέτοχος για την περίπτωση που θα εμφανιζόταν και δεύτερος υποψήφιος για το χρίσμα.

Όταν έγινε σαφές ότι δεν θα υπάρξει άλλος υποψήφιος, μπήκε στην κούρσα.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024