Ένα βήμα πριν το League Stage: Σέντρα στα πλέι οφ του Champions League με ζευγάρια για όλα τα γούστα (pic)

Δεκατέσσερις ομάδες -χωρίς ελληνική συμμετοχή μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τη Μάλμε- δίνουν «μάχη» για επτά προνομιούχες θέσεις στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2024-25. Τρία παιχνίδια διεξάγονται σήμερα (20/8) και τα υπόλοιπα τέσσερα την Τετάρτη (21/8), στο πλαίσιο των πρώτων αναμετρήσεων για τα play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αυτοί οι αγώνες αποτελούν μέρος μίας διαδρομής που θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου, βραδιά του τελικού στην «Allianz Arena» του Μονάχου. Η εφετινή είναι η 70ή σεζόν της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης και η 33η από τότε που μετονομάστηκε σε Champions League, αλλά και η πρώτη με τη νέα μορφή, που μετά την προκριματική φάση της θα έχει έναν ενιαίο όμιλο (league phase) με 36 ομάδες.

Οι επτά ομάδες που θα… «επιβιώσουν» από τα πλέι οφ θα συναντήσουν τις άλλες 29 στην κλήρωση για τη League Phase, η οποία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου. Το πρόγραμμα των πρώτων αναμετρήσεων για τα play-off του Champions League 2024/25 (όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 22:00 ώρα Ελλάδας) έχει ως εξής:

The play-offs begin this week! 🍿

Who will go through to the league phase? 🤔#UCL pic.twitter.com/nSyK1XcqIk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2024