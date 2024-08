Αλέν Ντελόν: Πώς έμοιαζε το πρόσωπο του κάθε δεκαετία που έζησε

Ο Αλέν Ντελόν, o Γάλλος σταρ, γνωστός τόσο για την ερμηνεία του ως o αντιήρωας Τομ Ρίπλεϊ στο έργο «Γυμνοί στον ήλιο» σε σκηνοθεσία Ρενέ Κλεμάν, όσο για τη συνεργασία του με σκηνοθέτες όπως ο Λουί Μαλ και ο Σέρτζιο Λεόνε, και για τις ανοιχτές και απροκάλυπτες επιθυμίες του, πέθανε την Κυριακή (18/8/2024), όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Ήταν 88 ετών.

Γεννημένος ως Αλέν Φαμπιάν Μορίς Μαρσέλ Ντελόν στις 8 Νοεμβρίου 1935 στη Γαλλία, ο Ντελόν εντοπίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 1957 από έναν εκπρόσωπο του ισχυρού Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ. Ήταν έτοιμος να υπογράψεί ένα συμβόλαιο, να πάει στο Χόλιγουντ και να αρχίσει να μαθαίνει αγγλικά, όταν ένας Γάλλος σκηνοθέτης, ο Υβ Αλεγκρέ, του έκανε μια ξεχωριστή προσφορά που θα του επέτρεπε να παραμείνει στη Γαλλία. Ο Ντελόν επέλεξε τη δεύτερη.

Mε τα λεπτά του χαρακτηριστικά και το ψυχρό του βλέμμα, ήταν γνωστός ως ο «ψυχρός άγγελος». Ως νεαρός, το όμορφο, απαθές πρόσωπό του ήταν μια λευκή σελίδα στην οποία προφανώς μπορούσε να γραφτεί οποιοδήποτε συναίσθημα.

Αυτό χρησίμευε για να καλύψει το πάθος ή τη διαστροφή που βρισκόταν από κάτω, ένα χαρακτηριστικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά από σκηνοθέτες όπως ο Λουκίνο Βισκόντι, ο Λουί Μαλ, ο Ζοζέφ Λοσέι, ο Ζαν-Πιέρ Μελβίλ και ο Μικελάντζελο Αντονιόνι.

Το αψεγάδιαστο πρόσωπο

Ο μουσικός/παραγωγός iamMANOLIS ανέβασε στο Twitter, ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει τον ρυθμό που μεταμορφώνονταν το αγέρωχο πρόσωπο του Αλέν Ντελόν ανά τα χρόνια, ενώ στην λεζάντα έγραψε: «RiP #AlainDelon one of the greatest actors ever lived [#RiP #AlainDelon ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που έζησαν ποτέ]».

Ακολουθεί η δημοσίευση.

*Με πληροφορίες από: Vanity Fair | Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: YouTube