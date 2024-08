Κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης - Τι θα κάνει η Ελλάδα για τα δάση που χάθηκαν;

Η Ελλάδα χάνει το οξυγόνο της. Η Ευρώπη χάνει το οξυγόνο της. Ο πλανήτης χάνει το οξυγόνο του. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, σε συνδυασμό με τον ανικανότητα εφαρμογής πολιτικών που θα προστατεύσουν το φυσικό μας πλούτο, έρχεται σε πρώτο πλάνο η ανάγκη αποκατάσταση της φύσης από τις φωτιές που «τρώνε» το πράσινο…

Με τεράστιες εκτάσεις να μοιάζουν πλέον με περιοχές εξόρυξης λιθάνθρακα και τη φυσική αναγέννηση των καμένων εκτάσεων να είναι αμφίβολη απαιτείται άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση των υποβαθμισμένων χερσαίων οικοσυστημάτων.

Τρανό παράδειγμα η καταστροφική πυρκαγιά στη βορειοανατολική Αττική.

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε στην περιοχή του Βαρνάβα (11/08) κατέληξε να φτάσει στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Πεντέλης, των Βριλησσίων και του Γέρακα στη βόρεια πλευρά της Αθήνας, εντός του αστικού ιστού, αναγκάζοντας δεκάδες κόσμου σε εκκένωση, απειλώντας σπίτια και οδηγώντας τελικά στην απώλεια μίας ανθρώπινης ζωής.

Η Ελλάδα μόλις βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο και τον θερμότερο Ιούλιο στην ιστορία.

Μέχρι τώρα, η πυρκαγιά στην ΒΑ Αττική είναι η χειρότερη αυτής της περιόδου για τη χώρα, ενώ το φετινό καλοκαίρι η Ελλάδα αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις σχετικά με τις πυρκαγιές, οι οποίες επιδεινώθηκαν από παράγοντες όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Μόνο από τις αρχές Μαΐου, η Ελλάδα είχε περισσότερες από 3.500 πυρκαγιές, αριθμό αυξημένο κατά 22% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus η χώρα μας έχει απολέσει το 2024, 284.990 στρέμματα ενώ την τελευταία τετραετία μετρά πάνω από 3,5 εκατομμύρια καμένες εκτάσεις.

#EMSR746

Our #MappingTeam has delivered its Grading Product for the #wildfire northeast of #Athens in #Greece 🇬🇷

As of 15 August:

➡️A total burnt area of 10,413 ha 🔥 & 1,238 affected buildings 🏘️ have been detected

More at👇https://t.co/hy7jvBaVht pic.twitter.com/Nm0nVIhyEF

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 16, 2024