Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχουν συγχωρέσει τον παππού Τζέιμι Σπίαρς, αφού είχαν βγάλει περιοριστικά μέτρα εναντίον του πριν από πέντε χρόνια.

Ο Σον Πρέστον, 18 ετών, και ο Τζέιντεν Τζέιμς, 17 ετών, πέρασαν πολλά χρόνια χωρίς επαφή με τον παππού τους, αφού κατηγορήθηκε ότι έγινε σωματικά βίαιος με τον Σον όταν ήταν 13 ετών.

Ο Τζέιμι, ο οποίος είναι ο πατέρας της Μπρίτνεϊ, φέρεται να έσπασε μια πόρτα για να φτάσει στον έφηβο κατά τη διάρκεια ενός καυγά και να τον άρπαξε στα χέρια.

Στον 72χρονο σήμερα Τζέιμι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το περιστατικό, αλλά επιβλήθηκε περιοριστική εντολή.

Τότε, ο δικηγόρος του πατέρα τους Κέβιν Φέντερλαϊν, επιβεβαίωσε σε δηλώσεις τους πως οι γιοι της τραγουδίστριας έχουν συγχωρέσει πλέον τον παππού τους και τον νοσταλγούν:

«Δεν ήταν επιθυμία του Κέβιν να δει τον Τζέιμι Σπίαρς να διώκεται ποινικά».

Britney Spears’ sons have ‘forgiven’ grandfather Jamie for actions that led to restraining order: They ‘miss’ him https://t.co/I3RFPwaZ2s pic.twitter.com/dYHowMHmM5

— Page Six (@PageSix) August 6, 2024