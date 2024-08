Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης χώρισαν μετά από 14 χρόνια γάμου.

Tο ζευγάρι που ήταν μαζί από το 2008 και παντρεύτηκε το 2010, αποφάσισε μετά από 17 χρόνια σχέσης να «ρίξει» τίτλους τέλους στην κοινή του πορεία, προκαλώντας έκπληξη για αυτή του την απόφαση.

Έως τώρα οι λόγοι που τους οδήγησαν στον χωρισμό δεν έχουν γίνει γνωστοί. Ωστόσο και οι δύο ηθοποιοί, τις τελευταίες ημέρες, έχουν κάνει αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιάννης Αϊβάζης, λίγες μέρες μετά την είδηση του χωρισμού του, δημοσίευσε σε Instagram story μία selfie όπου βρίσκεται στην παραλία και απολαμβάνει το μπάνιο του.

Στη φωτογραφία έγραψε ενώ πόζαρε χαμογελαστός: «Happy», δηλαδή «χαρούμενος».

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Μαρία Σολωμού είχε την ονομαστική της εορτή και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται η ίδια.

Ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε:

«15 Αυγούστου-ΜΑΡΙΑ. Ήδη έχετε ξεκινήσει να μου στέλνετε μηνύματα αγάπης και ευχών και σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη αγκαλιά σας στέλνω, σας ευχαριστώ και εύχομαι η Παναγίτσα να μας φωτίζει και να μας προστατεύει όλους! Καλή Παναγιά και χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα».

Ανάμεσα στα πολλά άτομα που σχολίασαν τη δημοσίευση ήταν και ο Γιάννης Αϊβάζης.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός σχολίασε με μία σειρά από κόκκινες καρδιές ενώ εκείνη απάντησε με τον ίδιο τρόπο.

«Το βράδυ που γνωριστήκαμε»

Λίγες μέρες νωρίτερα, και αφού ήδη είχε γίνει γνωστή η είδηση του χωρισμού τους, η Μαρία Κορινθίου «ανέβασε» ένα story στο Instagram το οποίο έδειχνε μια γυναίκα πάνω σε ένα άλογο να τρέχει σε μια παραλία και το συνόδευσε με το κομμάτι των Lord Huron «The Night We Met».

Μάλιστα, οι στίχοι που επέλεξε να ακούγονται, λένε: «I had all and then most of you / Some and now none of you / Take me back to the night we met / I don’t know what I’m supposed to do /

Haunted by the ghost of you / Oh, take me back to the night we met».