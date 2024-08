Το Ευρωμεσογειακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι από τα σχεδόν 17.000 παιδιά που έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, περίπου 2.100 ήταν μωρά κάτω των δύο ετών.

«Ο αριθμός των Παλαιστίνιων παιδιών – είτε πρόκειται για βρέφη είτε για παιδιά γενικότερα – που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό είναι τρομακτικός και ο ρυθμός των δολοφονιών τους είναι πρωτοφανής στην ιστορία των σύγχρονων πολέμων», αναφέρει η οργάνωση που εδρεύει στη Γενεύη.

«Αντιπροσωπεύει επίσης μια επικίνδυνη τάση που βασίζεται στην απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός στοχοποιεί καθημερινά, μεθοδικά και ευρέως τους Παλαιστίνιους και τα παιδιά τους με τους πιο ειδεχθείς και βάναυσους τρόπους και ουσιαστικά χωρίς παύση επί 10 συνεχείς μήνες».

The Israeli army has killed 2,100 Palestinian infants and toddlers under the age of two, out of the about 17,000 children it has killed in #Gaza since the start of its genocide in October https://t.co/WXaZtMt44F

Νωρίτερα σήμερα μεταδώσαμε την είδηση ότι δύο δίδυμα βρέφη μόλις τεσσάρων ημερών σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ στη Γάζα.

Την ώρα του βομβαρδισμού ο μόνος που έλειπε από το σημείο ήταν ο πατέρας των διδύμων που είχε πάει να πάρει τα πιστοποιητικά γέννησής τους.

Νεκρές είναι επίσης η μητέρα και η γιαγιά των βρεφών.

Aser and Aysal, twins born four days ago, were killed this morning in an Israeli airstrike, along with their mother Dr. Jumana, east of Deir al-Balah. The father was out of the house preparing their birth certificates, he returned home to find that his family is no longer there. pic.twitter.com/q4AnfZRt9h

— Yousef D. Hammash (@YousefHammash) August 13, 2024